هل تحذو بريطانيا حذو فرنسا؟..ضغوط على رئيس الوزراء البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية

هدد الحزب الوطني الاسكتلندي، السبت، وهو أحد أحزاب المعارضة الصغيرة في مجلس العموم البريطاني، بتصعيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر، وذلك بطرح مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية و”فرض التصويت” عليه في مجلس العموم.

وتأتي مساعي الحزب ضمن ضغوط واسعة تطالب ستارمر بالاقتداء بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يطالب في أدبياته السياسية أيضا باستقلال اسكتلندا، أشار إلى أنه سيتقدم ب”مشروع قانون للاعتراف بفلسطين” عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان إذا لم يبدل ستارمر موقفه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد على ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويأتي تهديد الحزب بعد أن طالب أكثر من 220 نائبا بريطانيا، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، الجمعة بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية.

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات قليلة من إعلان ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ستيفن فلين، رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم، إنه “يجب على كير ستارمر أن يتوقف عن الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، وأن يجد الشجاعة لمطالبة إسرائيل بإنهاء حربها الآن”.

من جانبه نشر رئيس وزراء اسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، جون سويني على صفحته في منصة إكس منشورا يطالب فيه ستارمر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

The U.K. should follow the example of France tonight and recognise the State of Palestine. This is essential for peace. The ceasefire and humanitarian aid must start now. https://t.co/MZovJAg6yd

— John Swinney (@JohnSwinney) July 24, 2025