“الأعظم”.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأحد إلى اتفاق تجاري فيما يخص التعريفات الجمركية على البضائع، بحيث تفرض الولايات المتحدة تعريفة تصل إلى 15% على بضائع الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى أراضيها.

وجاء ذلك خلال لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري في اسكتلندا.

وقال ترامب إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو “الأعظم” على الإطلاق بشأن التجارة، مشيرا إلى أنه يمثل وعدا “بالصداقة والشراكة” بين الجانبين.

من جانبها، رحبت فون دير لاين بما قالت إنه “الاتفاق الجيد” الذي من شأنه أن يحقق “الاستقرار”.

وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، والتزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات في قطاع الطاقة بالتحديد من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار علاوة على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الأراضي الأمريكية.

وكان ترامب الذي شرع في فرض موجة من التعريفات الجمركية بشكل واسع النطاق، قد أمهل الاتحاد الأوروبي حتى الأول من أغسطس/ آب للتوصل لاتفاق طوعي قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجاته من طرف واحد.

وما يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات.

وعبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن ترحيبه بالاتفاق، معتبرا أنه “يجنبنا تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي”.

وقبل اتفاق الأحد، ناهز معدل الرسوم الفعلي الذي طبقته الولايات المتحدة على السلع الأوروبية 15%، إذا أضافت إدارة ترامب ضريبة إضافية بنسبة 10% على المعدل السابق قبل حملة ترامب الحمائية.

ويأتي ذلك بعد اتفاقات أبرمتها واشنطن في الأيام الأخيرة مع اليابان وفيتنام والفلبين وإندونيسيا، بخصوص التعريفات الجمركية على بضائعهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على وارداته من الولايات المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ومضى ترامب قدما في فرض رسوم 30 بالمئة على البضائع الأوروبية.