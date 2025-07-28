السيسي يوضح موقفه من الشعب الفلسطيني ويوجه نداء خاصا إلى ترامب (شاهد)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لا يمكن أن تتخذ موقفا سلبيا اتجاه أشقائها في فلسطين، مؤكدا “الدور المخلص والشريف” الذي تضطلع به القاهرة اتجاه الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة بخصوص تطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قال الرئيس السيسي: “أقول للمصريين إننا لا يمكن أن نقوم بدور سلبي تجاه أشقائنا في فلسطين. لدينا دور مخلص وشريف تجاه أشقائنا في فلسطين ولن يتغير”.

نداء خاص للرئيس ترامب

تأتي هذه التأكيدات في سياق دعوة السيسي إلى وقف فوري للحرب في غزة، وندائه الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبذل جهود مكثفة لوقف الصراع وإنهاء المعاناة الإنسانية.

كما شدد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل من الجانب الفلسطيني لضمان إدخال أكبر حجم ممكن من المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا إنسانية “مأساوية ولا تطاق”.

وأكد الرئيس السيسي أن “أخلاقيات مصر لا تسمح بمنع المساعدات عن قطاع غزة”، مشيرا إلى أن حجم المساعدات المتوفرة لدى مصر في معبر رفح “ضخم جدا” وأن القاهرة حريصة على إدخالها بالكامل بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

وأشار السيسي إلى أن مصر تعمل مع شركائها في قطر والولايات المتحدة على إيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الأسرى، في إطار دورها الفاعل الذي لم يتوقف منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

مساعدات سياسة الفوضى

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، تعليق العدوان العسكري الفترة القادمة على بعض مناطق قطاع غزة بزعم “دواع إنسانية”.

وقال المكتب الإعلامي إنه “رغم ما تداولته وسائل إعلام مؤخرا حول نية دول وجهات إدخال مئات الشاحنات إلى غزة، فإن الواقع الميداني صادم”، مؤكدا أنه “لم تدخل سوى 73 شاحنة فقط خلال، أمس الأحد، توزعت على شمال وجنوب القطاع، وتعرض معظمها للنهب والسرقة تحت أنظار الاحتلال وطائراته المسيرة، في ظل سعيه الواضح لمنع وصول المساعدات إلى مستودعات التوزيع، كجزء من سياسة هندسة الفوضى وفرض التجويع الجماعي”.

نداء حماس

ودعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، خليل الحية، أمس الأحد، في كلمة متلفزة، مصر إلى اتخاذ موقف واضح بفتح المعبر وكسر الحصار، وقال الحية “إن تحويل معبر رفح إلى معبر موت هو تنفيذ مباشر لمخطط تهجير شعبنا، بعد أن كان شريان حياة”.