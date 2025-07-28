اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تكشف تطورات احتجاز ناشطي السفينة حنظلة

كشفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عقد جلسات استماع استمرت 6 ساعات بشأن احتجاز 14 متطوعًا من سفينة “حنظلة” في إسرائيل، حيث رفض المتطوعون الموافقة على إجراءات الترحيل السريع، وامتنعوا عن التوقيع على أي تعهدات، مؤكدين أن مهمتهم إنسانية وتهدف إلى كسر الحصار ومواجهة الإبادة الجماعية في غزة.

وخلال الجلسات، كشف الناشط الأمريكي كريستيان سمولز، عن تعرّضه لعنف جسدي شديد على يد قوات الاحتلال، بينما تحدثت ناشطات عن ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت انعدام التهوية وغياب مستلزمات النظافة الخاصة بالنساء.

تحديثات : – اختُتمت قبل قليل جلسات استماع استمرت 6 ساعات بشأن استمرار احتجاز 14 متطوعًا من سفينة "حنظلة" – المتطوعون الـ14 رفضوا الموافقة على إجراءات الترحيل السريع، وامتنعوا عن التوقيع على أي تعهدات – المتطوعون أكدوا أن مهمتهم إنسانية تهدف لمواجهة الحصار والإبادة الجماعية في… pic.twitter.com/cRDmCwsUNk — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 28, 2025

إضراب مفتوح عن الطعام

وأكدت اللجنة أن جميع النشطاء يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم القسري، وسط تقارير عن ضغوط مورست عليهم للتنازل عن حقهم القانوني في مقابلة محامٍ.

واعتبرت اللجنة أن ما حدث مع نشطاء “حنظلة” ليس إلا نموذجا مصغرا من جريمة الإبادة والتجويع التي يتعرض لها سكان غزة يوميًا، داعية إلى استمرار تسليط الضوء على معاناة القطاع المحاصر.

والسبت، اقتحمت قوات من البحرية الإسرائيلية، سفينة “حنظلة” التي تقل متضامنين دوليين أثناء توجهها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني، وسيطرت عليها.

وقبل عملية الاقتحام، أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد اقتراب قوات بحرية إسرائيلية منها وهي على مقربة من شواطئ القطاع.