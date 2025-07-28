بكلمة من الرئيس.. عطلة المسؤولين من الخارج إلى الداخل تُنعش السياحة في موريتانيا (فيديو)

دفع الانتقاد الذي وجهه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لظاهرة سفر كبار المسؤولين وأسرهم إلى الخارج خلال موسم العطل الصيفية، إلى انتعاش ملحوظ في السياحة الداخلية في البلاد، بحسب مختصين تحدثوا للجزيرة مباشر.

ولاقت دعوة الرئيس الموريتاني تفاعلًا إيجابيًا من المستثمرين في القطاع السياحي، وفقا لما صرح به محمد الأمين سيدي عبد الله، وهو المتحدث باسم المكتب الوطني للسياحة الموريتاني، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع السياحة في موريتانيا.

استجابة مع دعوة الرئيس

وقال محمد الأمين، في تصريح للجزيرة مباشر، إن دعوة الرئيس الموريتاني للمسؤولين لقضاء عطلهم داخل البلاد تُعد خطوة بالغة الأهمية، وقد بدأت تُؤتي ثمارها من خلال تنشيط السياحة الداخلية.

وأوضح أن موريتانيا تتمتع بموسم سياحي مميز، خصوصًا خلال فترة “الخريف” التي تُطلق محليًا على موسم الأمطار الصيفية، حيث يتزامن فيها موسم “الكيطنة” وهو جني التمور في الواحات الشمالية للبلاد مع موسم الخريف في المناطق الشرقية والجنوبية.

وأشار إلى أن المكتب الوطني للسياحة اعتمد استراتيجية لمواكبة هذا الموسم، وخصوصا عبر المشاركة في المهرجانات التي تُنظَّم بالتزامن مع العطلة الصيفية.

ولفت إلى أن السياحة الداخلية لا تزال تواجه تحديات حقيقية، في مقدمتها نقص الخدمات السياحية وضعف الاستثمارات، مؤكدًا أن المكتب بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات عملية للتغلب على هذه العقبات وتعزيز جاذبية الوجهات المحلية.

إقبال على المنتجعات

من جانبها قالت سهام بنت اصنيبه، مالكة منتجع سياحي، إنهم يأملون أن ينعكس هذا القرار على مشاريعهم، وخصوصًا أن بعض العائلات تفضّل البقاء في نواكشوط بدل الذهاب إلى الداخل.

وأضافت للجزيرة مباشر أنهم بدأوا يلاحظون تحسنًا في الإقبال على المنتجعات السياحية، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيكون أكثر فاعلية إذا دفعت الحكومة باتجاهه، وخصوصا في الولايات الداخلية التي تزخر بمقومات سياحية كبيرة، لكنها تعاني من ضعف الإقبال.

ويرى الصحفي محمد أحيد أن الاتجاه للسياحة الداخلية من شأنه أن يحد من نزيف العملة الصعبة، التي كانت تحول سنويا إلى الخارج عبر مئات التحويلات، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستوجّه هذا العام نحو تنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر أن الحكومة أظهرت جدية كبيرة في دعم هذا التوجه، حيث صدرت تعليمات واضحة للمؤسسات بضرورة قضاء موظفيها العطلة داخل البلاد.

ويتوقع أن يكون هذا الموسم السياحي الأول من نوعه في موريتانيا من حيث حجم الإقبال، وخصوصا مع بقاء معظم الموظفين داخل البلاد، ما يعزز استفادة الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية في مختلف الولايات.

ضعف البنية التحتية

ورغم هذا التفاعل الإيجابي، لا تزال هناك تحديات حقيقية تواجه السياحة الداخلية، على رأسها ضعف البنية التحتية السياحية، كما أشار أحيد، مؤكدًا أن الضغط الكبير المتوقع على المنشآت السياحية قد يُظهر مكامن الخلل، لكنه في الوقت ذاته يُمثّل فرصة لإعادة التقييم وتحسين مستوى الخدمات.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، عن إلغاء أكثر من 21 ألف حجز للسفر إلى الخارج خلال الأسابيع الأخيرة، تجاوبًا مع تصريحات الرئيس.

وتُعد موريتانيا من الدول الغنية بالمواقع السياحية الطبيعية والتراثية، لكن ضعف الاستثمار في القطاع السياحي وتردي البنية التحتية، ساهما في تهميش هذا المجال.