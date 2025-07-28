ترامب يهاجم حماس مجددا ويتعهد بكسر الحواجز أمام المساعدات في غزة (شاهد)

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، زاعما استخدامها ” الرهائن كدروع بشرية ومشاركتها في سرقة المساعدات”، على حد قوله.

وأضاف ترامب الذي يزور اسكتلندا حاليا أنه “بات من الصعب جدا التعامل مع حماس خلال الأيام الأخيرة لأنهم لا يريدون التخلي عن الرهائن”، بحسب تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه “لا يود أن يكون هناك ثمن يتم دفعه للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة“.

وكان ترامب صرح، أمس الأحد، خلال لقائه، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، أن الوضع بات معقدا، قائلا “لست متأكدا مما سيحدث لاحقا، لكن ما أعلمه أن حماس لا تريد إعادة الأسرى، ولذلك سيتوجب على إسرائيل اتخاذ قرارها”.

كسر حواجز المساعدات

جاءت تصريحات ترامب، اليوم، في سياق حديثه عن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث تعهد بـ”التخلص من كل الحواجز في غزة وتأمين وصول الغذاء للأطفال هناك”.

وأضاف أن “مراكز توزيع الطعام في غزة ستكون مفتوحة دون قيود”، مبديًا قلقه البالغ من أن “السكان في غزة يرون الغذاء على بعد أميال ولا يستطيعون الوصول إليه”.

وتعهد ترامب بالعمل على إنشاء مراكز غذاء في قطاع غزة وتقديم الأموال، مشيرا إلى أن هناك دول ستنضم إليه.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل “مساهمات بـ60 مليون دولار إلى قطاع غزة”.

وشدد على أن “وقف إطلاق النار في غزة ممكن”، معربًا عن أمله في أن “يصل الطعام لمن يحتاجونه في غزة”.

نهج إسرائيلي جديد

ودعا ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “للتعامل مع الأمر في غزة بطريقة مختلفة”.

وأكد أنه يجب أن ينعم الأطفال في غزة بالغذاء والأمان على الفور مضيفا أن “الوضع في قطاع غزة كارثي ومأساوي ومروع جدا”.