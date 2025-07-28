شاهد: طائرات تسقط مساعدات في مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال داخل غزة

كشفت مشاهد حصلت عليها “الجزيرة مباشر”، لحظة إنزال مساعدات إنسانية جوا فوق منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وهي منطقة تقع حاليا تحت السيطرة العسكرية المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين الذين يحاولون الوصول إليها.

وتُظهر اللقطات سقوط المظلات المحمولة جوا فوق أحياء مدمرة ومحاصرة، يصعب على الأهالي أو فرق الإنقاذ الاقتراب منها.

طريقة غير المجدية

وفي تعليق على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، محمود بصل، إن “الطائرات المدنية العربية أسقطت قبل لحظات بعض المساعدات، لكنها للأسف وقعت في جباليا التي يسيطر عليها الاحتلال، وبالتالي فإن أي مواطن يحاول الوصول إليها يعرض نفسه لخطر الموت أو الاعتقال”.

وأضاف بصل، للجزيرة مباشر، أن فرق الدفاع المدني نفسها لا تستطيع الوصول إلى تلك المناطق المحاصرة حتى بالتنسيق مع الجهات الدولية، متسائلا “إذا كنا نحن لا نتمكن من إخراج الجرحى والشهداء منها، فكيف يمكن للمواطن أن يذهب لجلب كيس طحين أو علبة حليب؟”.

وأكد المتحدث أن هذه الطريقة “غير المجدية” في إنزال المساعدات تضر أكثر مما تنفع، داعيا الدول العربية التي تشارك في عمليات الإنزال الجوي إلى مراجعة آلياتها وتغيير هذا النموذج الذي وصفه بـ”السلبي والخطير على حياة المواطنين”.

عمليات محفوفة بالمخاطر

وفي سياق متصل، عرضت “الجزيرة مباشر” مقطع فيديو آخر يوثق لحظة إنزال مساعدات جوية في منطقة غرب الزوايدة وسط قطاع غزة، وهي منطقة مختلفة من حيث السيطرة الميدانية، لكن تبقى عمليات الاستلام محفوفة بالمخاطر في ظل القصف المستمر وفوضى الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وسط عجز المنظمات الدولية عن إيصال الإغاثة بشكل آمن ومنتظم، فيما تتحول بعض المساعدات إلى فخاخ قاتلة للمدنيين.

يشار إلى أن الإنزال الجوي كان قد تبنته عدة دول عربية ودولية خلال الأسابيع الماضية كخيار اضطراري بعد فشل إدخال المساعدات عبر المعابر البرية، إلا أن سقوطها في مناطق غير آمنة يعيد طرح أسئلة ملحة حول جدوى هذه العمليات وفاعليتها في ظل الواقع الميداني المعقد.