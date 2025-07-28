غزة.. 100 شهيد و382 مصابا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 59,921 شهيدا و145,233 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، في ظل تصاعد القصف واستمرار الحصار الذي يعيق وصول الطواقم الطبية إلى آلاف الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن 100 شهيدا (بينهم اثنان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض) و382 مصابت جديدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما لا تزال جثامين شهداء آخرين تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الكارثي وخطورة الأوضاع الميدانية.

ارتفاع متواصل في ضحايا المجاعة

وأكدت وزارة الصحة أن المأساة الإنسانية تتسع يوما بعد يوم، إذ سجلت المستشفيات 14 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة فقط نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة إلى 147 حالة وفاة، بينهم 88 طفلا، وسط شح في الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.

شهداء لقمة العيش

وفي سياق استهداف المدنيين خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، كشفت وزارة الصحة أن من بين ضحايا اليوم 25 شهيدا و237 مصابا سقطوا أثناء انتظار أو تسلم مساعدات، في حوادث باتت تتكرر بشكل شبه يومي.

وبذلك، ترتفع حصيلة ما يعرف بـ”شهداء لقمة العيش” ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,157 شهيدا و7,758 مصابا منذ بدء الهجمات التي تستهدف نقاط توزيع المساعدات أو المدنيين الباحثين عن الغذاء.

موجة دموية منذ مارس

وأوضحت الوزارة أن فترة ما بعد 18 مارس/آذار 2025 شهدت تصعيدا لافتا في وتيرة المجازر، إذ بلغ عدد الشهداء منذ ذلك التاريخ فقط 8,755 شهيدا و33,192 مصابا، وهو ما يعكس “استمرار العدوان الإسرائيلي بكل عنف وشراسة، دون مراعاة لأي قانون إنساني أو حماية للمدنيين”، حسب بيان الوزارة.