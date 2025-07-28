مجزرة جديدة شمال غزة.. الاحتلال يقتل متطوعين من العشائر خلال محاولة تأمين مساعدات إنسانية (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، مساء اليوم الاثنين، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من أبناء العشائر والعائلات الفلسطينية خلال قيامهم بتأمين قافلة مساعدات إنسانية قادمة عبر محور زكيم شمال قطاع غزة.

ووفق ما وثقته مصادر طبية في مستشفى حمد ومستشفى الشفاء شمال غزة، نُقلت جثامين الشهداء إلى أقسام الطوارئ، فيما أظهرت الصور حجم الإصابات وآثار القصف المباشر الذي طالهم أثناء أداء مهمة إنسانية لتأمين وصول الشاحنات إلى المحتاجين في ظل الحصار المتواصل.

كما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن إجمالي عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات جراء استهدافات الاحتلال وصل إلى 11 اليوم الأحد.

بيان للعشائر الفلسطينية

وفي بيان صادر عن “التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية”، أدان التجمع المجزرة الجديدة، مؤكدًا أن الاحتلال “لا يكتفي بقتل المدنيين العزّل في جنوب غزة من طالبي المساعدات، بل يتعمّد أيضًا استهداف المتطوعين الذين يعملون على تأمين المساعدات في شمال القطاع، في محاولة مكشوفة لتعطيل الإغاثة وفرض مزيد من الفوضى”.

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تعكس “رغبة واضحة في ذبح وإبادة شعبنا، وفرض سياسة تجويع ممنهجة كأداة للإخضاع والتهجير”، مطالبًا المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول العربية والإسلامية، بالتحرك العاجل “لوقف هذه المجازر، وفتح الممرات الإنسانية، وإنهاء المعاناة الكارثية التي يعيشها أهالي غزة”.

وأكد التجمع أن “استهداف من يؤمّنون المساعدات يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال، ويدعو إلى تحرك فوري لوقف آلة القتل وضمان وصول الإغاثة بأمان للمناطق المنكوبة”.