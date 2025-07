معاريف: الاتحاد الأوروبي يتخذ أول إجراء عملي ضد إسرائيل

عقدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لبحث مقترح تعليق عضوية إسرائيل جزئيا في برنامج “هورايزن يوروب” العلمي، في خطوة وصفت بأنها أول إجراء عملي يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب مراسلة صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، جاءت المبادرة بدفع من إسبانيا وإيرلندا، العضوين الداعمين للمساءلة الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما انتهت الجلسة دون التوصل إلى قرار نهائي، على أن يُعرض المقترح للتصويت خلال الأسبوع الجاري.

ويُعتبر برنامج “هورايزن يوروب” من أبرز برامج الاتحاد الأوروبي لدعم البحث العلمي، وتُعد مشاركة إسرائيل فيه مكسبا استراتيجيا في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

The recommendation by the European Union’s College of Commissioners to undermine Israel’s participation in a component of the Horizon program is mistaken, regrettable, and unjustified.

At a time when Israel is fighting Hamas’s jihadist terrorism, any such decision only serves to… pic.twitter.com/y3HznwRisG

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 28, 2025