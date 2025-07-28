نتنياهو: سنستكمل مهمتنا ضد حماس والمجانين في اليمن (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن العمليات العسكرية في قطاع غزة لم تنته بعد، مؤكدا أن “إسرائيل ستستكمل مهمتها” في القضاء على حركة حماس، واصفا الهجمات المستمرة بأنها جزء من عملية استراتيجية شاملة تستهدف من وصفهم بـ”المجانين في اليمن” أيضا، في إشارة إلى جماعة أنصار الله اليمنية.

وأمس الأحد، أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن يحيى سريع، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل، في إطار تصعيد العمليات العسكرية الإسنادية دعمًا لقطاع غزة، وتشمل “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله أيدي قواتنا”.

وفي تصريحات متلفزة، شدد نتنياهو على أن “الهدفين الأساسيين” للعملية العسكرية لا يزالان قائمين، وهما: القضاء على حركة حماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال “لن نتخلى عن هذين الهدفين ولو لدقيقة، فهما مترابطان ولا يمكن الفصل بينهما”.

وأضاف “لدينا مهمة واضحة ومستمرة ضد حماس، وضد أولئك المجانين في اليمن الذين يشكلون جزءا من محور إيران“. وتابع “ما حدث خلال الأشهر الأخيرة هو إنجاز تاريخي. لقد نجحنا في إضعاف محور المقاومة الذي كانت تقوده إيران، والفضل يعود إلى معلومات استخباراتية عالية الدقة وعمليات عسكرية نوعية”.

وزعم نتنياهو أن العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية تمت “بدقة أشبه بسهم يصيب هدفه تماما”، واصفا التعاون بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بأنه “أحد الأسباب الرئيسية للنتائج التي تحققت حتى الآن”.

وأضاف “التهديدات الأساسية التي نواجهها لا تقتصر على حماس فقط، بل تشمل الصواريخ العابرة للقارات والقدرات النووية الإيرانية، والعمليات المستمرة ضد جماعة أنصار الله في اليمن تندرج في هذا السياق”.

واختتم نتنياهو بالقول “أنا على يقين أنكم قادرون على مواصلة هذه المهمة التاريخية، وسنضمن معا انتصار إسرائيل واستمراريتها”.

وتشن جماعة أنصار الله، دعمًا لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

والخميس، قال زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن جماعته تدرس خيارات تصعيدية إضافية ضد إسرائيل، نصرة لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.