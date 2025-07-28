“نحن في أسوأ وضع وحماس لا تشعر بأي ضغط”.. إسرائيل تبحث خطة حصار موسعة على غزة

عقد المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اليوم الاثنين، جلسة لبحث خطة حصار جديدة على قطاع غزة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، تقضي بتوسيع نطاق الحصار والعمليات البرية لتشمل مناطق إضافية في قطاع غزة، في ظل تعثّر المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى وتصاعد الأزمة الإنسانية.

ونقلت هيئة البث عن مصدر مطلع على تفاصيل الخطة أنه لم يُطلب من الجيش حتى الآن إعداد خطة لاحتلال كامل القطاع، وأنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث.

وصرّح مصدر سياسي إسرائيلي لهيئة البث قائلاً “نحن في أسوأ وضع حاليًا؛ المفاوضات متوقفة، الجيش محاصر داخل غزة، الجنود يُقتلون، وحماس لا تتزحزح”.

وأضاف أن إسرائيل باتت تقف عند مفترق طرق، يستدعي اتخاذ قرارات مصيرية في ظل انسداد الأفق السياسي والعسكري وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

“الجيش محاصر داخل غزة”

وفي السياق ذاته، قدرت مصادر للقناة 13 الإسرائيلية، أن الخطة الجديدة تتضمن احتلال ما بين 90 إلى 100% من مساحة غزة.

وحذر مسؤول أمني بارز للقناة 13 من أن توسيع العمليات العسكرية في غزة قد يعرّض حياة الأسرى للخطر، خاصة في ظل غياب أي تقدم في ملف التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي لا تشعر، بحسب مصادر سياسية إسرائيلية، بأي ضغط فعلي، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن وجود “مجاعة في غزة”.