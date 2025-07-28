“وجدنا ذراعه بجانبه”.. أحمد عدوان ضحية جديدة لقصف المدارس في غزة (فيديو)

فُجعت عائلة الطفل أحمد عدوان ذي السنوات الثلاث، بإصابته البالغة التي تسببت في بتر ذراعه إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة القاهرة غرب مدينة غزة، المخصصة لإيواء النازحين.

وأصيب الطفل أحمد أثناء استعداده مع أسرته لصلاة الجمعة إلى جانب والده وإخوته، مما أدى إلى بتر ذراعه كليًّا، وقد وُجدت ملقاة وسط المدرسة.

“وجدت ذراع ابني ملقاة”

وتعاني أسرته، مثل أغلب العائلات في قطاع غزة، في توفير أبسط الاحتياجات له ولإخوته، في ظل الحصار والمجاعة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وتروي والدة أحمد للجزيرة مباشر ما حدث قائلة “بينما أحاول إعداد شيء للغداء حتى أسد شيئا من جوع أحمد إذا بالصاروخ يسقط علينا، وفي وسط الغبرة والشظايا وجدت ذراع ابني ملقاة”.

وقالت الأم إنها لم تتحمل رؤية منظر ذراع ابنها منفصلة عن بقية جسده، وأضافت “لم أستطع كأم أن أحمل ذراع طفلي وهي منفصلة عن جسده”.

صعوبة طبية

وقالت الأسرة إن الأطباء واجهوا أيضا صعوبات أثناء إجراء العملية للطفل أحمد بسبب نقص الأدوات اللازمة، كما عانى أحمد من اختناق نتيجة استنشاق الغازات السامة التي خلفها قصف الاحتلال.

قلبت الكارثة حياة الطفل أحمد رأسًا على عقب، إذ تصف والدته حالته بعد الإصابة قائلة “رغم استقرار حالته الصحية حاليا، فإن كل شيء تغير بالنسبة له، فبعدما كان يساعدنا، أصبح بحاجة لنا كي نساعده في كل شيء”.

ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شن حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي من سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.