“يخرج الحي من الميت” بالفيديو إنقاذ وليدة من بطن أمها بعد استشهادها في قصف في غزة

تمكن رجال الإسعاف في خان يونس بقطاع غزة الأحد من إنقاذ وليدة من بطن أمها بعد استشهادها في قصف طال خيمة الإيواء التي كانت تلوذ بها.

واستُشهدت الشابة سعاد الشاعر التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما جراء قصف استهدف المنطقة القريبة من مسجد عثمان في منطقة المواصي بخان يونس، والتي كان النازحون ينصبون فيها خياما للإيواء.

وكانت سعاد حاملا في شهرها السابع ونقلت إلى مستشفى الهلال، حيث أُجريت لها عملية طارئة، وتم إخراج الطفلة من بطنها على قيد الحياة.

ويواجه سكان قطاع غزة حرب إبادة تمارسها إسرائيل منذ نحو عامين بدعم أمريكي.