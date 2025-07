أين كنتم طوال الفترة الماضية؟ فلسطينيون يعلقون عقب تحذير دولي من المجاعة (فيديو)

عبّر فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن غضبهم إزاء تحذير “المجاعة” الذي أصدره مرصد عالمي للجوع، مؤكدين أن هذا واقعهم منذ 5 أشهر.

وقال الفلسطيني عمر أبو عطية “5 أشهر ونحن في عداد الأموات” وتساءل “أين كنتم طوال الفترة الماضية؟

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن المجاعة “تتفاقم” في قطاع غزة، مع وجود أدلة على ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع.

وأعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم، اليوم الثلاثاء، أن “أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن” في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 21 شهرا.

وقالت الهيئة الدولية الرائدة في مجال أزمات الغذاء في تحذير أصدرته اليوم، إن المجاعة بدأت تتكشف في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب التدهور السريع للأوضاع في القطاع.

وحذّر من أن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع غير كافية لوقف الكارثة الإنسانية، مشددا على أن عمليات إدخال المساعدات برّا “أكثر فاعلية وأمانا وسرعة”.

من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه لا يستطيع إدخال الكميات اللازمة من المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع.

