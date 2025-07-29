رئيس وزراء إسبانيا: سنسقط 12 طناً من المساعدات الغذائية جواً على غزة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الإثنين، إن إسبانيا ستسقط 12 طناً من المساعدات الغذائية جواً في قطاع غزة من الأردن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.

واعترف سانشيز بأن هذا ليس حلاً لمشكلة الجوع، لكنه أعرب عن أمله في أن يقدم “قدراً ضئيلاً من الإغاثة” إلى جانب المساعدات القادمة من دول أخرى.

يُذكر أن الحكومة الإسبانية من أبرز المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة، ودعت مراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتأتي الخطوة الإسبانية في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً وصفتها منظمات حقوقية ودولية بـ”الإبادة الجماعية”، تشمل القصف والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وتسببت في مقتل وإصابة أكثر من 205 آلاف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف وتفشي المجاعة في أجزاء واسعة من القطاع.

يُذكر أن عمليات الإسقاط الجوي تعرضت لانتقادات واسعة من منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة، لكونها غير كافية لتلبية الاحتياجات إضافة إلى خطورتها على الفلسطينيين حيث تسقط على خيام النازحين وتؤدي إلى إصابة العديدين منهم.