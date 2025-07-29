إطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن على إسرائيل وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون (فيديو)

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تفعيل إنذارات الطوارئ في عدة مناطق داخل البلاد، عقب رصد إطلاق صاروخ من اتجاه اليمن باتجاه إسرائيل.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ بنجاح.

وقال المتحدث العسكري “تم إطلاق إنذارات في مناطق متعددة وفقا للسياسة المعتمدة، ونفذت عملية اعتراض ناجحة لصاروخ واحد أُطلق من اليمن. نهيب بالجمهور الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، والبقاء في الأماكن المحمية في المناطق التي سُمعت فيها صفارات الإنذار، خشية تساقط شظايا الاعتراض”.

تعطيل الطيران في مطار بن غوريون

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن إطلاق الصاروخ أدى إلى تعليق مؤقت لحركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي، وذلك في إجراء احترازي، قبل أن يستأنف العمل فيه لاحقا.

وبحسب القناة، فقد تم إطلاق صاروخين اعتراضيين نحو “التهديد الجوي” أحدهما من منظومة “حتس” الدفاعية الإسرائيلية، والآخر من منظومة “ثاد” الأمريكية.

أنصار الله تتبنى العملية

وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية “تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطارَ اللد في منطقةِ يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2”.

وأكد المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن يحيى سريع، في بيان للجماعة، أن العملية “حققَتِ هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”.

وأضاف: اليمن بِشعبه وقيادته وجيشه مستمر في عملياته انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء الشعب الفلسطيني، وإسنادا لمقاومته الأبية، ودعما لصموده، وهو يواجه كل هذا الحصار وكل هذا العدوان وحيدا بلا سند وبلا دعم.

مرحلة رابعة من الحصار

وكان المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن، قد أعلن الأحد الماضي، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل، في إطار تصعيد العمليات العسكرية الإسنادية دعمًا لقطاع غزة.

وقال إن المرحلة الرابعة من الحصار تشمل “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله أيدي قواتنا”.