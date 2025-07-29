استطلاع: تراجع دعم الأمريكيين لنتنياهو لأدنى مستوى في تاريخه

أظهر استطلاع لمعهد غالوب الأمريكي تراجع دعم الأمريكيين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بصورة كبيرة.

وذكر الاستطلاع أن نسبة التأييد انخفضت إلى نحو الثلث، مقارنة ببداية العدوان على قطاع غزة، عندما كانت النسبة تصل إلى النصف.

وأظهر الاستطلاع الذى جرى في الفترة ما بين 7 و 21 يوليو/تموز الجاري أن نحو 6 من بين كل 10 بالغين أمريكيين يرفضون عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مقارنة بـ 45% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

أدنى نسبة لنتنياهو

كما توصل الاستطلاع إلى أن نصف البالغين الأمريكيين لديهم الآن رأي غير مؤيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ حصل على أعلى تصنيف سلبي منذ أن جرى إدراجه في استطلاع غالوب عام 1997.

أصبح نحو نصف الأمريكيين البالغين، 52% لديهم الآن آراء سلبية تجاه نتنياهو في الاستطلاع الجديد، الذي تزامن مع زيارة نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة. ونظر 29% فقط لنتنياهو بصورة إيجابية وفقا للاستطلاع.

غزة والاستقطاب الأمريكي

وتبرز نتائج الاستطلاع التراجع الحاد في الدعم للحكومة الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن تغيير الرأي هذا ترتفع نسبته بين الديمقراطيين والمستقلين الأقل قابلية للموافقة على العدوان الإسرائيلي مقارنة بموقفهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد أن وسعت إسرائيل عدوانها البري في غزة، مما جعل الموقف مما يجري في غزة قضية أكثر استقطابا سياسيا على المستوى الأمريكي.

في المقابل يوضح التقرير أنه ما زال الجمهوريون يؤيدون بصورة كبيرة العدوان الإسرائيلي ونتنياهو.