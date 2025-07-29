استقبال حافل لمنتخب إنجلترا خارج قصر باكنجهام بعد تتويجه بأمم أوروبا للسيدات (فيديو)
اصطف أكثر من 50 ألف مشجع في استقبال حافل لمنتخب إنجلترا لكرة القدم النسائية بوسط العاصمة البريطانية لندن، احتفالا بتتويجه بلقب أمم أوروبا “يورو 2025” على حساب منتخب إسبانيا يوم الأحد الماضي.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه بعد 48 ساعة من التتويج المثير بركلات الترجيح في مدينة بازل السويسرية، واحتفاظ المنتخب الإنجليزي بقيادة المدربة سارينا فيجمان باللقب القاري، تواجدت حشود من الجماهير في الطريق المؤدي إلى قصر باكنجهام.
اقرأ أيضاlist of 4 items
أول انتخابات بعد الأسد.. سوريا تعقد انتخابات البرلمان الانتقالي خلال شهرين
منتخب إنجلترا يتوج ببطولة أمم أوروبا للسيدات على حساب نظيره الإسباني (فيديو)
البطولة العاشرة في تاريخها: نيجيريا تحسم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات بالفوز على المغرب
وأضافت أن الجماهير احتفلت بالكأس مع لاعبات المنتخب الانجليزي اللاتي كن على متن حافلة مكشوفة بعدما حققن إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية.
وأصبح فريق المدربة فيجمان أول منتخب إنجليزي يتوج ببطولة كبرى خارج أرضه منذ بداية مشاركة المنتخبات الإنجليزية في البطولات الدولية الكبرى عام 1950.
وانتزع المنتخب الإنجليزي اللقب بفضل ركلة ترجيح حاسمة سددتها كلوي كيلي في شباك المنتخب الإسباني، بطل العالم.