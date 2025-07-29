اليورو يتراجع والذهب ينخفض بعد اتفاق التجارة بين واشنطن وأوروبا.. وهذه هي الأسباب

انعكست نتائج الاتفاق التجاري الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، يوم الأحد في اسكتلندا، على الأسواق بشكل واضح.

وتراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى له في شهر، وتراجعت أسعار الذهب، وسط تقديرات المستثمرين أن الاتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة على حساب أوروبا.

وانخفض اليورو بما يصل إلى 0.5% إلى أدنى مستوى له منذ 23 يونيو/حزيران ليزيد من التراجع الحاد أمس الاثنين ويهبط في أحدث التعاملات 0.17% إلى 1.1565 دولار.

وانخفض اليورو 1.3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرين، على خلفية المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو بعد الاتفاق مع واشنطن.

ووفق الاتفاق سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة، فيما بقيت الرسوم على أغلب الصادارت الأمريكية لأوروبا عند مستوى الصفر.

هذا علاوة على استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألومنيوم عند مستوى 50% دون اسثناء للواردات الأوروبية، كما تعهد الاتحاد الأوروبي باستمار مئات المليارات في السوق الأمريكي.

“يوم أسود لأوروبا”

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بيرون، أمس الاثنين، اتفاقية التجارة الإطاري بأنه “يوم أسود” لأوروبا، قائلا إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاقية غير متوازنة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتفاق من شأنه أن يسبب “أضرارا كبيرة” لبلاده وأوروبا.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن ميرتس “هذه النتيجة لا ترضينا، لكنها كانت أفضل نتيجة يُمكن تحقيقها في ظل هذه الظروف”، في إشارة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن الاتفاق سوف يؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم ويؤثر على التجارة بين جانبي الأطلسي.

وقال راي أتريل، مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني لرويترز، إنه “لم يمض وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار سيئة فيما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب”، هذا على الرغم من أن البعض قد يراها جيدة نسبيا لأنها منعت الحرب التجارية بين الجانبين.

وأضاف “نددت فرنسا بشدة بالاتفاق، بينما يُبالغ آخرون، بمن فيهم المستشار الألماني ميرتس، في تقدير العواقب السلبية على المصدرين، وبالتالي على النمو الاقتصادي”.

ويعد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، أكبر شريك تجاري لواشنطن، حيث بلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين الجانبين 1.6 تريليون دولار في عام 2023، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.

ارتفاع سعر الدولار

وساهم نزول اليورو في صعود الدولار الذي قفز 1% مقابل سلة من العملات خلال الليل.

وحافظ الدولار على مكاسبه اليوم الثلاثاء، ودفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.3338 دولار. وارتفع الين قليلا 0.1 % إلى 148.405 للدولار.

وقال تييري ويزمان خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لرويترز “رغم أن ارتفاع الدولار قد يعكس تصورا بأن الاتفاق الأمريكي الأوروبي الجديد يصب في مصلحة الولايات المتحدة، ربما يعكس أيضا شعورا بأن الولايات المتحدة تتعاون مجددا مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الرئيسيين”.

انخفاض أسعار الذهب

وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع سعر صرف الدولار من جانب، وتراجع المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يقلل من الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن وقت الأزمات.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3318.71 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت غرينتش. وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو/تموز في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 3317.50 دولارا. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما يزيد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.