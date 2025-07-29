حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يواصل “هندسة المجاعة” ويقود فوضى ممنهجة لنهب المساعدات

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، بيانا صحفيا، أكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل “هندسة المجاعة” في القطاع المحاصر، من خلال تعطيل وصول المساعدات الإنسانية ونشر الفوضى بشكل ممنهج، وارتكاب مجازر بحق من يؤمّنون هذه القوافل.

وأوضح البيان أن ما دخل أمس إلى قطاع غزة لا يتعدى 87 شاحنة مساعدات، تعرّضت غالبيتها للنهب والسرقة، في ظل تواطؤ إسرائيلي مباشر وفوضى متعمّدة تكرّسها قوات الاحتلال.

كما أشار إلى أن عملية الإنزال الجوي المحدودة التي جرت أمس لم تتجاوز نصف حمولة شاحنة، وسقطت في مناطق قتال نشطة شرق حي التفاح وجباليا، حيث يتمركز جيش الاحتلال، ما يجعل الوصول إليها مستحيلًا بالنسبة للمدنيين.

“تطور خطير”

وفي تطور وصفه البيان بـ”الخطير”، اتهم المكتب الإعلامي قوات الاحتلال بارتكاب مجزرة مركّبة، بدأت برفض إدخال المساعدات ثم استهداف عناصر تأمين الشاحنات من أبناء العشائر والعائلات، ما أدى إلى استشهاد 11 متطوعًا. وبعد التأكد من استشهادهم، سُمح بدخول الشاحنات التي وقعت في يد عصابات إجرامية تعمل تحت غطاء الطائرات المسيّرة والرصاص الحي.

وأكد البيان أن الاحتلال يمنع عمدا وصول المساعدات إلى مستودعاتها ومستحقيها، في جريمة متعمدة تهدف إلى تجويع المدنيين وفرض مزيد من الفوضى والانهيار داخل القطاع.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار الإبادة الجماعية والتجويع والفوضى المفتعلة في غزة، داعيا إلى تدخل دولي عاجل، وتشكيل آلية أممية مستقلة لتوزيع المساعدات بما يضمن حماية المدنيين واحترام المبادئ الإنسانية.