رصاصة الاحتلال أطفأت عينيه لا طموحه.. كمال عرعراوي يتفوق في ثانوية جنين (فيديو)

ظروف كثيرة كانت يمكن أن تمنع الطالب كمال عرعراوي من مواصلة الدراسة، بعد فقد بصره برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل عامين خلال اجتياح للاحتلال في مخيم جنين في يوليو/تموز عام 2023 بينما كان يحاول إنقاذ ابن عمه الشهيد مجدي.

لكن الطالب كمال أصر على إكمال دراسته حتى اجتاز المرحلة الثانوية هذا العام.

وأدت إصابة عرعراوي برصاص الاحتلال إلى تهشم في جمجمته واقتلاع عينه اليمنى، ما تسبب في فقده لبصره بالكامل بعد إصابته، لكنه لم يفقد شغفه بالدراسة.

فقْد كبير

وضاعف من معاناة عرعراوي فقده شقيقه الشهيد محمود، في قصف استهدف المخيم، كما استشهد ابن عمه حمزة في قصف آخر، ولحق بهم أبناء عمومته أحمد ومحمد في اعتداءات للاحتلال على المخيم.

ورغم كل ما عاناه من إصابة ونزوح ومعاناة، قرر عرعراوي التقدم هذا العام لامتحانات الثانوية العامة في الفرع الشرعي، بنسبة بلغت 67%.

وقال عرعراوي للجزيرة مباشر: “فرحت بنجاحي، لكن الفرحة دائما لا تكتمل، لأن ما يحدث لأهلنا في غزة من وجع هو أيضا وجعنا وفقيدهم فقيدنا والمصاب جلل”.

وأشار الطالب المتفوق إلى أنه يريد استكمال تعليمه الجامعي، وأن يصبح إمام مسجد ومدرسا في السلك التعليمي.

بعد صدور نتائج الثانوية العامة في الضفة دون غزة.. أوائل الثانوية العامة في محافظة جنين بالضفة الغربية يعيشون فرحة منقوصة ويوجهون رسائل لطلبة غزة pic.twitter.com/iLzQs1RfDp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 28, 2025

تصعيد الضفة

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب من جانب الاحتلال، بينها عشرات المدارس في جنين وطولكرم وبروقين وكفر الديك.

ولا يزال الاحتلال يغلق 6 مدارس تابعة لوكالة “الأونروا” في القدس وضواحيها منذ 8 أيار/مايو الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1009 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​​​​​​​​