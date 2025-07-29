شاهد: سرايا القدس تفجر آلية إسرائيلية وتستولي على طائرة استطلاع

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق عملية استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة، وأسفرت عن تدميرها الكامل، إلى جانب الاستيلاء على طائرة مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهاماً استخبارية في المنطقة ذاتها.

ووثقت المشاهد جانبا من التحضيرات الدقيقة التي سبقت العملية، حيث أظهرت لقطات قيام مجاهدي السرايا بتجهيز عبوة ناسفة من نوع “ثاقب” المضادة للدروع، قبل زراعتها في نقطة محورية على الطريق المتوقع أن تسلكه الآليات العسكرية الإسرائيلية.

كما أظهرت كاميرات الرصد التابعة للوحدة الميدانية لحظة تحرك الآليات باتجاه موقع العبوة، قبل أن يتم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى تدمير الآلية المستهدفة.

السيطرة على طائرة استطلاع

وتضمنت المشاهد المصورة أيضا طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، تمكن عناصر سرايا القدس من السيطرة عليها أثناء تحليقها في الأجواء القريبة من موقع العملية، حيث كانت تنفذ مهام تصوير وجمع معلومات لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.