عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على سجن في أوكرانيا (فيديو)

أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل 17 سجينا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين جراء هجوم جوي روسي على سجن في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم، الذي وقع مساء أمس الاثنين، استهدف منشأة “بيلينكيفسكا” الإصلاحية بأربع قنابل جوية موجهة.

وجرى نقل 42 سجينا على الأقل إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة، فيما تعرض 40 شخصا آخرين، بينهم أحد العاملين، لإصابات متفاوتة.

🇷🇺#Russia conducted airstrikes on a prison in 🇺🇦#Ukraine' #Zaporizhia with 4 glide bombs & killed 17 convicts, 42 injured pic.twitter.com/kuExKUo8Sc

