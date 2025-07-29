عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على سجن في أوكرانيا (فيديو)

أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل 17 سجينا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين جراء هجوم جوي روسي على سجن في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم، الذي وقع مساء أمس الاثنين، استهدف منشأة “بيلينكيفسكا” الإصلاحية بأربع قنابل جوية موجهة.

وجرى نقل 42 سجينا على الأقل إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة، فيما تعرض 40 شخصا آخرين، بينهم أحد العاملين، لإصابات متفاوتة.

🇷🇺#Russia conducted airstrikes on a prison in 🇺🇦#Ukraine' #Zaporizhia with 4 glide bombs & killed 17 convicts, 42 injured pic.twitter.com/kuExKUo8Sc — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) July 29, 2025

وذكرت السلطات أن الهجوم أسفر عن تدمير قاعة الطعام في السجن، وألحق أضرارا بالمباني الإدارية ومباني الحجر الصحي، لكن السياج الخارجي المحيط بالسجن صمد ولم يتم الإعلان عن أي حالات هروب.

وكتب حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف على تيليجرام أن مباني المنشأة دمرت، كما تضررت المنازل القريبة.

“جريمة حرب”

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قصف السجن “لم يكن عرضيا”.

وذكر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن “الضربة كانت متعمدة ومقصودة وليست عرضية. لا يمكن أن يكون الروس غير مدركين أنهم كانوا يستهدفون مدنيين في تلك المنشأة”.

وأتت الضربة في ذكرى هجوم استهدف قبل 3 سنوات مركز اعتقال مماثلا في منطقة أوكرانية، نسبتها كييف إلى موسكو وذكرت تقارير إنها أودت بعشرات الجنود الأوكرانيين الأسرى.

وندد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك بالضربات ووصفها بأنها “جريمة حرب أخرى” ارتكبتها روسيا.

وكتب يرماك على إكس “نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، الذي يطلق التهديدات ضد الولايات المتحدة من خلال بعض أبواقه، يجب أن يواجه ضربات اقتصادية وعسكرية تجرده من القدرة على شن الحرب”.

“37 مسيرة وصاروخين”

في السياق، قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 37 مسيّرة وصاروخين ليلا، مضيفا أن أنظمته للدفاع الجوي أسقطت 32 من تلك المسيّرات.

وسقط قتلى وجُرح آخرون في هجمات على منطقة دنيبروفبيتروفسك، بحسب مسؤولي الحكومة الإقليمية.

وأدت ضربة صاروخية على بلدة كاميانسك إلى مقتل شخصين وجرح 5 وتضرر مستشفى، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرغي ليساك على تليغرام.

وقتل شخص وجرح آخرون في هجوم على حي سينيلنيكفيسكي بالمنطقة.

وفي هجوم منفصل على فيليكوميخايليفسكا ليل الإثنين، “قتلت امرأة عمرها 75 عاما وأصيب رجل يبلغ 68 عاما بجروح ولحقت أضرار بمنزل”.

وتحاول كييف صد الهجوم الروسي الصيفي الذي حقق تقدما جديدا في مناطق كانت بمنأى إلى حد كبير منذ بدء الحرب في عام 2022.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قرية صغيرة في منطقة دنيبروبيتروفسك الصناعية، بعد أسابيع من استيلائه على أول قرية في المنطقة.