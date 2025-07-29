لاتهامه بالتزوير.. القبض على لاعب الكرة المصري رمضان صبحي

أوقفت الأجهزة الأمنية فى مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، لاعب كرة القدم وجناح الفريق الأول بنادي بيراميدز المصري رمضان صبحي، أثناء فحص أوراقه عائدا من تركيا، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.

وكان رمضان صبحي عائدا مع فريقه عقب انتهاء معسكر الإعداد للموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتحال شخصية

وجرى اتهام صبحي في شهر مايو/أيار الماضي بالاتفاق مع شخص آخر لأداء امتحانات بأحد المعاهد التعليمية الخاصة بدلا منه.

وذكرت تقارير إخبارية أنه جرى نقل نجم نادي بيراميدز، إلى مقر نيابة جنوب الجيزة الكلية تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في واقعة انتحال صفة وتزوير تتعلق بأداء الامتحانات في أحد المعاهد التعليمية.

ويملك صبحي مسيرة بارزة، حيث فاز مع منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019 (تحت 23 عاماً)، واختير أفضل لاعبي البطولة، كذلك شارك في أولمبياد طوكيو 2020، وصعد مع منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا للكبار عام 2017 في الغابون، وشارك في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وحقق مع الأهلي لقب بطل الدوري المصري 3 مرات، وفاز مع الفريق ببطولة كأس السوبر 4 مرات، ونال لقب الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، ونال مع بيراميدز لقب بطل دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، ولقب كأس مصر مرة واحدة أيضاً، بخلاف خوض تجربتي احتراف في ستوك سيتي وهيدرسفيلد تاون في إنجلترا.