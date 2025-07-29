مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين.. أبرز التصريحات ومواقف الدول في اليوم الثاني (فيديو)

شهدت جلسات اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى تحت عنوان “التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين”، الذي يعقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، تأييدا واسعا من وزراء الخارجية والوفود المشاركة على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وإقرار حل الدولتين على حدود عام 1967، إضافة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين.

إفريقيا: الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة ملحة

قال وزير خارجية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، إن بلاده تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن “الرهائن”، مشددا على أهمية إزالة جميع العقبات أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف “نرحب بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونحث جميع الدول على اتخاذ خطوة مماثلة بأسرع وقت ممكن.”

وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر مقدمة حقيقية لتطبيق حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني دولة مستقلة على حدود 1967.

البرتغال: لا مبرر لتجويع الأطفال في غزة

من جهته، أكد وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل التزام بلاده الكامل بمبدأ حل الدولتين، وجدد دعم بلاده للسلطة الفلسطينية، رافضا بشكل قاطع جميع محاولات تهجير الفلسطينيين.

وقال “يجب وقف الحرب في غزة فورا، فقتل المدنيين وتجويع الأطفال لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. كما نطالب بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية“، ورحب الوزير بالخطة العربية لإعادة الإعمار والتعافي في غزة، مشيرا إلى دعم البرتغال لهذه المبادرة التي تسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية.

كولومبيا: نواجه حملة تطهير عرقي في غزة

من جانبها، أعلنت وزيرة خارجية كولومبيا، روزا يولندا فيلافيسينسيو، أن بلادها “قطعت علاقاتها مع تل أبيب” وأوقفت بيع الفحم لها، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ تدابير مماثلة.

وقالت “نشهد في غزة حملة تطهير عرقي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن، في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي”.

وشددت على موقف بلادها الثابت بدعم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، داعية إلى وقف الحرب الإسرائيلية فورا.

الكويت: لا سلام دون إنهاء الاحتلال

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ عبد الله اليحيا أن المأساة الإنسانية في غزة يجب أن تنتهي فورا، مشددا على أن السلام الشامل لن يتحقق ما دام الاحتلال مستمرا.

وقال “الحصار الجائر المفروض على غزة يهدد حياة أكثر من مليوني شخص، ويجب وقف إطلاق النار فورا، مع إدخال المساعدات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين”، وأكد ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 كخطوة مركزية في أي تسوية عادلة ودائمة.

وكانت فعاليات مؤتمر “التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين” بدأت في مقر الأمم المتحدة، أمس الاثنين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة أممية ودولية واسعة، وسط دعوات لوقف فوري للحرب على غزة وتنفيذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.