منظمات ألمانية غير حكومية: لم نرصد أي استيلاء من حماس على المساعدات في غزة (فيديو)

أكدت منظمات ألمانية غير حكومية أن عملية إنزال المساعدات جوًّا في قطاع غزة هي فقط “محاولة للتجميل وحفظ ماء الوجه”.

وطالبت المنظمات، الحكومة الألمانية بدعم طريقة أكثر كفاءة وأمنا لنقل المساعدات، وهي النقل عبر المنافذ البرية.

وقال مسؤول بهذه المنظمات الألمانية غير الحكومية، في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الثلاثاء، إن إنزال نحو 30 أو 40 طنا من المساعدات جوًّا هي “كمية ضيئلة لا تقارن بما يمكن إدخاله من مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر الطرق البرية”.

وأكد أن “مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب دخول 600 شاحنة من المساعدات للقطاع يوميا، ولا يمكن لأسطول كامل من الطائرات أن يفي بهذه الاحتياجات”.

وشدد على أن عمليات تقصي الحقائق التي قامت بها المنظمات غير الحكومية أكدت أنه “لم يتم رصد أي حالة أعاقت فيها حماس وصول المساعدات أو قامت بالاستيلاء عليها”.

وأضاف “في المقابل كانت هناك 44 حالة قامت فيها القوات الإسرائيلية بعرقلة وصول المساعدات لمن يحتاج إليها في قطاع غزة”.

وتابع قائلا، إن “الحكومة الإسرائيلية تمد عصابات المستوطنين في قطاع غزة بالأسلحة، وهم يقومون بالاعتداء على شاحنات توصيل المساعدات ولا توجد إمكانية لحمايتها”.

وأكد أن “مثل هذه الاتهامات (بعرقلة دخول المساعدات) يجب أن توجه إلى الحكومة الإسرائيلية”.

“دولة لليهود دون غيرهم”

واضافت هذه المنظمات في مؤتمرها الصحفي أن “إسرائيل تواصل قتل الفلسطينيين وتواصل تكريس نهجها في جعل البلد دولة لليهود دون غيرهم”، وطالبت “بوقف أعمال الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة”.

وانتقدت المنظمات الحكومة الألمانية قائلة إنها “تتساهل مع نظيرتها الإسرائيلية ولا تمارس أي ضغط بشأن غزة”.

وطالبت الحكومة الألمانية بأن “ترسل إشارة واضحة للحكومة الإسرائيلية بأن هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان لا يمكن السماح بها”، كما طالبت بممارسة الضغط الاقتصادي والتجاري “لإنهاء هذا الاستعمار غير الشرعي”.

المطالبة بضغوط أوروبية على إسرائيل

وأشارت المنظمات الألمانية إلى تدابير مقترحة في هذا الشأن، منها إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل ووقف التبادل التجاري معها، خاصة أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل في الوقت الحالي.

كما طالبت بتدابير دولية “لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة في غزة”، وأكدت أن استمرار العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل يساهم في استمرار ما تقوم به من انتهاكات.

وأكدت أن معدلات الوفيات بين الأطفال عالية جدا، مشيرة إلى أن أبعاد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة لا تزال غير واضحة.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد وجه انتقادات حادة لإسقاط المساعدات على قطاع غزة من الجو، بدلا من نقلها عبر آليات منظمات الأمم المتحدة.

وأكد لازاريني في منشور على منصة إكس أن الأونروا لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة من المساعدات في مصر والأردن تنتظر الضوء الأخضر للسماح لها بدخول قطاع غزة.