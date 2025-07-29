مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم في إطلاق نار بوسط نيويورك

قُتل أربعة أشخاص، بينهم ضابط في شرطة نيويورك، مساء الإثنين، في حادث إطلاق نار داخل مبنى تجاري في حي مانهاتن، قبل أن يُقدم المهاجم على الانتحار، بحسب ما أعلنت عنه سلطات المدينة.

ووقعت الحادثة داخل مبنى 345 بارك أفينيو، وهو ناطحة سحاب تضم مكاتب لعدد من الشركات الكبرى، من بينها دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وشركة بلاكستون، وKPMG. ووفق الشرطة، فقد أُصيب أيضًا مدني خامس بجروح حرجة، فيما نُقل أربعة أشخاص آخرين إلى المستشفى لإصابتهم بجروح طفيفة أثناء محاولتهم الهروب من موقع الحادث.

وقال عمدة نيويورك إريك آدامز في مؤتمر صحفي: “هذا النوع من المآسي لا يصبح سهلاً أبدًا… تلقينا إشعارًا من مفوض الشرطة بشأن إطلاق نار وسقوط ضحايا، وما زلنا نحاول الوقوف على التفاصيل الكاملة لما حدث.”

عمدة نيويورك ومفوضة الشرطة بالمدينة ومسؤولون أخرون في المؤتمر الصحفي

وأكد العمدة مقتل ضابط شرطة يُدعى ديدرول إسلام، يبلغ من العمر 36 عامًا، خدم في قسم الشرطة رقم 47 بمنطقة برونكس لمدة أربع سنوات، وكان متزوجًا وأبًا لطفلين، بينما تنتظر زوجته مولودهما الثالث.

وأضاف آدامز: “إسلام مهاجر من بنغلاديش كان يؤدي واجبه بشجاعة، في حماية سكان المدينة وإنقاذ الأرواح… لقد مات كما عاش – بطلًا.”

من جهتها، أوضحت مفوضة شرطة نيويورك تيش جيمس أن الحادث بدأ عند الساعة 6:28 مساءً عندما تلقى مركز الطوارئ بلاغات عن وجود مطلق نار نشط داخل المبنى. وبيّنت أن المهاجم وصل إلى الموقع على متن سيارة BMW سوداء، وكان يحمل بندقية هجومية من طراز M4، وبدأ بإطلاق النار مباشرة عند دخوله البهو، مستهدفًا ضابط الشرطة أولاً، ثم امرأة كانت تحتمي خلف أحد الأعمدة، وبعدها أطلق النار على حارس أمن ورجل آخر داخل البهو.

وأظهرت لقطات المراقبة أن المهاجم صعد بعد ذلك إلى الطابق 33، حيث أطلق النار على أحد العاملين هناك، قبل أن يتوجه إلى أحد الممرات ويطلق النار على نفسه.

وقالت جيمس إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذ يُدعى شين تومورا، ويبلغ من العمر 27 عامًا، ويقيم في لاس فيغاس، نيفادا. وتم العثور داخل سيارته على صندوق أسلحة يحتوي على ذخيرة، مسدس محشو، حقيبة ظهر، وأدوية موصوفة باسمه. وأكدت أن فريق تفكيك المتفجرات لم يعثر على أي مواد خطرة داخل المركبة.

وأضافت أن السيارة شوهدت تسير عبر ولايات كولورادو، نبراسكا، آيوا، ونيوجيرسي، قبل دخولها مدينة نيويورك عصر الإثنين. وبحسب سلطات إنفاذ القانون في نيفادا، فإن المشتبه به لديه سجل سابق في مجال الصحة النفسية.

وطمأنت مفوضة الشرطة سكان المدينة بقولها: “نعتقد أن هذا الهجوم نفّذه شخص واحد فقط، ولا يوجد تهديد نشط حالياً.”

واختتمت حديثها بالقول: “فقدنا اليوم أربعة من الأبرياء، بينهم ضابط شرطة شجاع ضحى بحياته من أجل المدينة. قلوبنا مع عائلات الضحايا وزملائهم في الشرطة، وسنواصل التحقيق حتى تتضح كل ملابسات هذه المأساة.”