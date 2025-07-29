هولندا تحظر دخول سموتريتش وبن غفير لأراضيها وتعلن الأسباب

حظرت الحكومة الهولندية دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لأراضي هولندا، في خطوة أثارت ردودا غاضبة في إسرائيل.

وقالت الحكومة الهولندية في رسالة نشرتها في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إنها ستستدعي سفير إسرائيل في البلاد للتنديد بالوضع “الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه” في قطاع غزة.

وأضافت أنها فرضت حظرا يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول هولندا، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى تطهير عرقي في قطاع غزة.

كما أعلنت الحكومة الهولندية أنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث الجامعية، وأنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية على إسرائيل.

موقف سموتريتش وبن غفير

وسارع سموترتيتش إلى التنديد بقرار منعه من دخول هولندا، قائلا “الأهم بالنسبة لي من دخول هولندا أن يتمكن أطفالي وأحفادي وأحفاد أحفادي، وأولئك من جميع اليهود في العالم، من العيش في دولة إسرائيل في أمان لعقود وقرون قادمة”.

وأضاف، في منشور على منصة إكس الثلاثاء، “في هولندا وأوروبا عموما، لم يكن اليهود يعيشون في أمان في بداية القرن الماضي، وإذا حكمنا من خلال النفاق الأوروبي، واستسلام قادتها لأكاذيب الإسلام المتطرف، ومعاداة السامية المتزايدة هناك، فلن يتمكن اليهود من العيش هناك في أمان في المستقبل أيضا”.

من جانبه، قال بن غفير بعد إعلان الحكومة الهولندية حظر دخوله أراضيها “إرهابيون أحرار ويهود محظورون”.

هولندا تطالب بوقف الحرب

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فلدكامب قد طالب في منشور على إكس يوم أمس الاثنين بوقف الحرب في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما طالب فلدكامب إسرائيل باحترام اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وبتطبيق إجراءات أوروبية في حال عدم التزام إسرائيل بهذه الاتفاقات.

وأكد فلدكامب أن الحكومة الهولندية تعمل على إنهاء معاناة السكان في قطاع غزة، وعلى استعداد للقيام بالمزيد في هذا الشأن.

وندد الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين في نيويورك، بعنف المستوطنين وأكد فرض عقوبات عليهم.