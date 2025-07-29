وزير خارجية النرويج للجزيرة مباشر: هذا موقفنا من الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين (فيديو)

أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير شرعي” وحان الوقت لتصحيح هذا الوضع، مشددا على أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق بالقتل والوحشية، بل من خلال إقامة دولتين تعيشان بأمن وسلام خلف حدود معترف بها دوليا.

وقال إيدي في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن بلاده كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، وقد انضمت إليها لاحقا كل من إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يبعث برسالة سياسية واضحة بأن “الشعب الفلسطيني له الحق الكامل في العيش بأمن وسلامة في دولته المستقلة”.

وأضاف “نرحب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية باريس الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك التصريحات الإيجابية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وهذا يشير إلى تحوّل حقيقي في الموقف الغربي باتجاه دعم الحقوق الفلسطينية”.

الاحتلال والاستيطان.. خروقات جسيمة للقانون الدولي

وانتقد الوزير النرويجي بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى “جعل غزة إسرائيلية بالكامل وضم الضفة الغربية“، واصفا تلك التصريحات بأنها “مرفوضة وتنتهك القانون الدولي بشكل صارخ”.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية -وهي أعلى سلطة قانونية في العالم- سبق أن أكدت بوضوح أن الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وأن أي محاولة لضم هذه الأراضي يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة.

المجاعة في غزة والواجب الإنساني

وشدد وزير الخارجية النرويجي على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، قائلا “الناس في غزة لا يقتلون فقط بالقصف، بل يموتون بسبب المجاعة، وغياب الأدوية، وتفشي الأوبئة. هذا أمر مخجل للإنسانية ويجب أن يتوقف فورا”.

وأضاف أن بلاده ترى أن لا بديل عن دعم المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وخاصة السلطة الوطنية، لضمان الأمن والاستقرار، وتطبيق حل الدولتين بشكل عملي.

ودعا إلى تدخل دولي عاجل لمواجهة المجاعة التي تفتك بقطاع غزة، قائلا “علينا احترام قرارات المؤسسات الدولية وتطبيق القانون الدولي بحذافيره، لا يمكن أن تُطبق القوانين على طرف وتتجاهل طرفا آخر”.

وأشار إيدي إلى أن التوسع في الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين يعكس قناعة متزايدة بضرورة إنهاء الاحتلال، مشددا على أن الضغط الدولي يجب أن يتصاعد لوقف سياسات الضم والتهجير التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الحالية.

واختتم الوزير النرويجي حديثه بالقول “لا نريد سوى تعايش سلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وراء حدود آمنة ومعترف بها دوليا، وإنهاء معاناة مستمرة منذ عقود. هذا هو الطريق الوحيد نحو مستقبل آمن للجميع”.