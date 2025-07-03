أكثر من 100 شهيد في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)

استشهد 114 شخصا على الأقل وجرح العشرات في قطاع غزة بسبب الغارات وقصف قوات جيش الاحتلال المتواصل لأنحاء متفرقة من القطاع، أمس الأربعاء.

جنوب القطاع

استشهد 49 شخصا على الأقل في مناطق مختلفة من جنوبي قطاع غزة جراء قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأسفر استهداف جيش الاحتلال لمنتظري المساعدات في مناطق التحلية والسنيّة، ودوار بني سهيلا عن 5 شهداء، في حين استشهد 12 شخصا جراء استهداف خيام ومنازل المواطنين في المواصي.

وتسبب استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شرقي خان يونس في استشهاد 5 أشخاص وجرح أكثر من 70 آخرين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 6 أشخاص من أسرة واحدة، وهم رجل وزوجته وأبناؤهما الأربعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين قرب مسجد العقاد بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 4 في مجمع ناصر الطبي، لم يُتعرّف عليهم بعد، وَفق مصادر طبية.

وسط وشمال القطاع

وأفاد مستشفى العودة بأنه استقبل 6 شهداء وأكثر من 70 إصابة، من بينهم عاملان في فريقه الطبي، وذلك جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بجوار المبنى الإداري للمستشفى بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 16 شخصا جراء قصف مبنى الأوقاف في شارع البساتين بحيّ الزيتون شرقي مدينة غزة، واستشهد 11 شخصا إثر قصف جيش الاحتلال شقتين سكنيتين لعائلتي السلطان والبطش، غربي مدينة غزة.

واستشهد 4 أشخاص بعد قصف منزل أبو بلال محجز، في شارع حيفا بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 56 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 132 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحرت ركام المنازل المدمرة في القطاع، وأجبر أغلب السكان على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء إذ يتعرضون للتجويع نتيجة الحصار الإسرائيلي على القطاع.