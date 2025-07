الهند.. 40 قتيلا وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين في انفجار مصنع للكيماويات (فيديو)

تواصل فرق الإنقاذ في مدينة حيدر آباد بالهند البحث عن مفقودين تحت أنقاض مصنع لإنتاج المواد الكيميائية، بعد أن شهد انفجارا هائلا، الاثنين الماضي، في ولاية تيلانجانا بجنوب الهند.

ولقي حوالي 40 شخصا مصرعهم وأصيب العديد بجروح إثر انفجار مصنع “سيغاشي إندستريز”، وتخشى السلطات ارتفاع عدد الضحايا تحت المبنى المنهار.

وقال مدير خدمات الإطفاء جي في نارايانا راو “إن غياب المعلومات من إدارة الشركة بشأن عدد العمال الموجودين داخل المصنع صعّب من جهود الإنقاذ”، مضيفا: “قد يكون هناك المزيد من الأشخاص تحت الحطام، ولن تتضح الصورة الكاملة إلا بعد إزالة الأنقاض بالكامل”.

ولم يحدَّد سبب الانفجار حتى الآن، لكن يُشتبه في أن عطلًا في مجفف بوحدة مراقبة الجودة أو انفجارا في المفاعل قد تسبب في الكارثة داخل المصنع الذي ينتج السليلوز الدقيق من لب الخشب.

وقال وزير الصحة في الولاية، دامودار راجاناراسيمها، إن حوالي 90 موظفا كانوا داخل المصنع وقت وقوع الانفجار. وأضاف “أدى الانفجار إلى تدمير السقيفة الصناعية بالكامل، وكان تأثيره قويا لدرجة أن بعض العمال طاروا في الهواء وسقطوا على بعد نحو 100 متر”.

وأفاد ابن أحد الضحايا للشرطة بأن والده وموظفين آخرين أبلغوا إدارة المصنع سابقًا بالحاجة إلى استبدال المعدات القديمة التي قد تؤدي إلى وضع خطير. موضحا أن “إدارة الشركة تجاهلت مطالب العمال”.

ووفقًا لموقعها الإلكتروني، تأسست الشركة عام 1989، ولها حضور متنوع في مجالات الأدوية والأغذية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. وتملك 5 منشآت تصنيع متطورة في جميع أنحاء الهند وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 65 دولة.

