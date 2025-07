تضامن مع حركة “العمل من أجل فلسطين” في لندن بعد قرار بتصنيفها “إرهابية” (فيديو)

احتشد متظاهرون متضامنون مع حركة “العمل من أجل فلسطين” أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت في لندن أمس الأربعاء احتجاجًا على اقتراح حظر الحركة التي صوّت المشرعون البريطانيون على تصنيفها “منظمة إرهابية”.

وحمل المحتجون لافتات تحمل شعارات مناصرة لغزة وتدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الإسرائيلية فيها، كما حملوا لافتات تؤيد الحركة وتدافع عما ما تقوم به.

وقال المحتجون إن الحكومة أخطأت في قرارها بتجريم الحركة وما تقوم به، داعين إلى أن تقوم بما اعتبروه الأهم، وهو وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل ووقف الدعم لها.

وشاركت الممثلة زرمينة خان في الاحتجاج، وقالت “يجب أن نتمتع بحرية التعبير وحرية التعبير في مواجهة الإبادة الجماعية. كيف يُصنّف هذا الشخص إرهابيًّا؟ لن أفهم ذلك أبدًا. أعتقد أن أصحاب السلطة يحاولون إسكات من يريدون الدفاع عن الحق”.

وصوّت المشرعون البريطانيون أمس الأربعاء على حظر منظمة “العمل من أجل فلسطين”، وتصنيفها منظمة إرهابية، بعد أن اقتحم نشطاؤها قاعدة عسكرية وألحقوا أضرارًا بطائرتين احتجاجًا على ما تصفه بدعم بريطانيا لإسرائيل.

ووجهت اتهامات لأربعة نشطاء داعمين للفلسطينيين بعد اقتحام قاعدة جوية عسكرية في وسط إنجلترا الشهر الماضي وإلحاق أضرار بطائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن التهم الموجهة إليهم هي التآمر لدخول مكان محظور عن علم، لغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية.

ولا يزال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاما رهن الاحتجاز ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن اليوم الخميس، وقالت الشرطة إنها ستقدم أدلة للمحكمة تربط الجرائم بالإرهاب.

وقالت الحركة إنها كانت وراء الواقعة التي حدثت في 20 يونيو/حزيران، عندما جرى اقتحام القاعدة الجوية في أوكسفوردشير بوسط إنجلترا ورش الطلاء الأحمر على طائرتين تستخدمان للتزويد بالوقود والنقل.

وقال بيان الشرطة إن المتهمين تسببوا في إلحاق أضرار بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار) للطائرتين في قاعدة برايز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.

Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2024