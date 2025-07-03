حماس تناقش مع مسؤولين أتراك سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

في إطار تحركاتها السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أجرى وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة محمد درويش، رئيس مجلس الشورى في الحركة، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أتراك في العاصمة أنقرة.

وشملت اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين، كلاً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن القطاع.

وتطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التحرك الدولي والإقليمي من أجل إنهاء الحرب، إضافة إلى آليات إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع المحاصر.

تقدير للموقف التركي

وأعرب وفد حماس عن تقدير الحركة للموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيداً بالجهود التي تبذلها أنقرة على المستويين السياسي والإنساني للتخفيف من معاناة أهالي غزة.

ومن جهتها، جددت القيادة التركية تأكيد موقفها الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، مشددة على أن وقف العدوان على قطاع غزة يُعد أولوية في تحركاتها الدبلوماسية رغم التحديات المتزايدة في المنطقة.

ومرارا أعلنت “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.