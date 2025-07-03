داخلية غزة تحذر من التعامل مع “مؤسسة غزة الإنسانية”

حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية “مؤسسة غزة الإنسانية” أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة.

وأصدرت الوزارة اليوم الخميس، قرارا بحظر التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية، وقالت إنها تحولت إلى مصائد موت جماعي بحق المجوعين في قطاع.

مصائد الموت الجماعي

ويقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي وبشكل يومي، العشرات من الفلسطينيين الذين يصطفون قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المؤسسة لتلقي المساعدات، كما يعتقل آخرين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي.

مراكز إذلال وانتهاك

وأضافت الوزارة في بيانها أن المؤسسة تحولت إلى مراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية.

وقال البيان إن ذلك أسفر عن استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.

إجراءات قانونية رادعة

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ثبوت انتهاكات جسيمة مرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات لوجستية أو أمنية.

وقالت إنه يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية المذكورة أو وكلائها المحليين أو الخارجيين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.

“مخطط توزيع المساعدات”

وبدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر المؤسسة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، والتي أطلق عليها اسم (مؤسسة غزة الإنسانية) بعد أن حظرت نشاط وكالة الأونروا ومنعتها من العمل.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظماتها، إشراف المؤسسة على توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في قطاع غزة، ومنذ ذلك الوقت استشهد العشرات من الفلسطينيين جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال.