جثث متفحمة جراء قصف إسرائيلي لمدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة (فيديو)

استشهد وأصيب صباح اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بعضهم من منتظري المساعدات بمناطق متفرقة من قطاع غزة، منها مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 11 فلسطينيا استشهدوا صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة. وأظهرت مقاطع فيديو احتراق جثامين الشهداء، ومن بينهم أطفال، جراء القصف.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن فلسطينيين استشهدوا صباح اليوم الخميس وأصيب العشرات، جراء استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات شرق دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة.

وأفاد باستشهاد 3 فلسطينيين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وقال إن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات بالطائرات غربي مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مراسلة الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطينيَّين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

عشرات الشهداء

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت إن من بين الشهداء 28 مواطنا برصاص الاحتلال كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال تجمعا للمواطنين على الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال القطاع، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين هم: محمد سعود الأشرم، ومحمد رزق ياسين، وعبد الله فضل أبو ريان.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن من وصفته بأنه “ضابط كبير” أن الجيش يعتزم تكثيف عملياته في غزة حتى الإعلان عن صفقة.