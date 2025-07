قانون “الوصايا العشر” في مدارس تكساس يمهد لمعركة قانونية ودينية

تستعد منظمة “الأمريكيون المتحدون من أجل فصل الدين عن الدولة” لرفع دعوى قضائية، بجانب منظمات حقوقية مدنية أخرى، ضد قانون يُلزم مدارس ولاية تكساس بعرض نسخة من “الوصايا العشر” المقتبسة من الإنجيل في كل فصل دراسي، بدءًا من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأثارت مصادقة حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، جدلا واسعا بين أهالي الطلاب والمؤسسات المدنية، إذ تُلزَم بتطبيق القانون 9 آلاف مدرسة عامة بتكساس؛ يدرس فيها نحو 6 ملايين طالب.

وقالت المنظمة للجزيرة مباشر “لدينا جميعًا الحق في تقرير المعتقدات الدينية التي نعتنقها ونمارسها، ولا يحق للمسؤولين الحكوميين التدخل في هذه الأمور الدينية الشخصية للغاية”.

وأضافت “تتميز المجتمعات والمدارس العامة في تكساس بالتنوع الديني. بعضها لا يعتنق أي دين بينما تمارس العديد من الأسر الأخرى أديانا لا تعتبر الوصايا العشر جزءًا من تقاليدها الدينية. وحتى بين أولئك الذين يؤمنون بنسخة ما من الوصايا العشر، قد يختلف النص الذي يلتزمون به باختلاف المذهب الديني”.

كما رفع مجموعة من رجال الدين المسيحيين والمسلمين وأولياء أمور دعوى قضائية ضد وكالة التعليم في تكساس، ومفوض التعليم بالولاية، وثلاث مناطق تعليمية في دالاس، لوقف هذا القانون، بحجة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور وحقوق الوالدين.

وقالت الدعوى: “على الحكومة أن تحكم، وعلى الكنيسة أن تخدم. وأي شيء آخر هو تهديد لروح ديمقراطيتنا وإيماننا”.

ونقلا عن صحيفة “تكساس تريبيون”، قال قس مسيحي من ضمن الذين رفعوا هذه الدعوى، إن هذا القانون يتعارض مع المعتقدات الدينية والاجتماعية والمدنية التي يسعى لتعليمها لأطفاله، مشيرا إلى أنها “تنقل رسالة عدم التسامح الديني”.

ويتضمن التعديل الأول للدستور، حرية الدين والتعبير والصحافة والتجمع، إضافة إلى حق تقديم الالتماسات للحكومة. ويمنع هذا البند الكونغرس من إصدار قوانين تقيد هذه الحريات.

وتعتبر تكساس الأولى التي تقترب من تطبيق القانون بعد مصادقة حاكمها على مقترح مجلس الشيوخ أواخر يونيو/حزيران الماضي. وتستمر محاولات لتشريع القانون في ولايات يمينية، مثل أركانساس وأوكلاهوما ولويزيانا وأريزونا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية ويوتاه.

ووقّع غريغ أبوت أيضا على مشروع قانون يسمح لمديريات التعليم بتوفير فترة يومية اختيارية للطلاب والموظفين للصلاة وقراءة نصوص دينية خلال ساعات الدوام المدرسي.

