ماذا تعرف عن “سجن التماسيح” لاحتجاز المهاجرين في فلوريدا بالولايات المتحدة؟

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، مركز الاحتجاز المثير للجدل المعروف باسم “أليغيتور ألكاتراز” في ولاية فلوريدا، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في سياسة التعامل مع المهاجرين.

وجاء الافتتاح وسط موجة من الغضب الشعبي والحقوقي، تُرجمَ جزء منها إلى احتجاجات طالبت برحيل ترامب، إذ اعتبر المحتجون المشروع انتهاكًا للبيئة من جهة، ولحقوق الإنسان من جهة أخرى.

ويقع مركز الاحتجاز، الذي استغرق بناؤه 8 أيام فقط، في قلب محمية بيئية نائية في بقعة استوائية شديدة الحرارة، داخل منطقة “إيفرغلاديز” بولاية فلوريدا. ويعد أول منشأة من نوعها مصممة خصيصا لاحتجاز آلاف المهاجرين، ممن تنوي الولايات المتحدة ترحيلهم، على أن يبدأ هذا الأسبوع استقبال أولى دفعات المهاجرين.

وفي كلمته خلال الافتتاح، ألمح ترامب إلى أن “أليغيتور ألكاتراز” قد يكون النموذج الأول لسلسلة مراكز احتجاز مماثلة في ولايات أخرى، بهدف “الاحتجاز الجماعي للمهاجرين تمهيدًا لترحيلهم خارج البلاد”، قائلًا: “هذا مجرد البداية”.

وجُهزت المنشأة لاستيعاب ما يصل إلى 5 آلاف مهاجر، ووُصفت بأنها “تبدو كأنها أحد أسوأ السجون في أمريكا”، وأثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وبيئية، خاصة مع غياب أي تقييم بيئي أو تشاور مجتمعي قبل تنفيذ المشروع، الذي نفّذ على عجل، بترحيب من وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.

و”أليغيتور ألكاتراز” هو اسم مركب، ويعني “أليغيتور” التمساح، و”ألكاتراز” هو اسم مركز احتجاز فدرالي معزول شديد الحراسة، بُني على جزيرة صخرية في قلب خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا. واكتسب هذا السجن، المُغلق منذ عام 1963، سمعة بأنه لا يمكن الفرار منه، حيث تحيط به أسماك القرش من كل الجوانب.

ويشترك مركز احتجاز المهاجرين الجديد في فلوريدا مع ألكاتراز في أن الأخير تحيط به الثعابين والتماسيح، ولا مجال للهروب منه، وفقًا لتصريحات المسؤولين.

وقبل أسبوعين، أعلن المدعي العام لفلوريدا، جيمس أوثماير، لأول مرة عن سجن “التمساح ألكاتراز” مشاركًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أصوات التماسيح وموسيقى الروك للتأكيد على الطبيعة المروعة للمنشأة.

وقال أوثماير إنه “إذا خرج الناس، فلن ينتظرهم سوى التماسيح والثعابين، لا مكان يذهبون إليه، لا مكان للاختباء”.

Alligator Alcatraz: the one-stop shop to carry out President Trump’s mass deportation agenda. pic.twitter.com/96um2IXE7U

— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 19, 2025