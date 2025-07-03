هيئة البث الإسرائيلية: الجيش ينتقل إلى مرحلة جديدة في الحرب على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب على غزة تحت اسم “ننهض كالأسد”. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن “ضابط كبير” أن العملية الجديدة تستهدف السيطرة على بيت حانون ومدينة غزة، حيث لا تزال معاقل لحماس، وفق زعمه.

وأضاف الضابط أن الجيش “كثّف عملياته في غزة في الأيام الأخيرة، بدرجة لم نشهدها منذ شهور، ويعتزم تكثيفها أكثر في المستقبل القريب، حتى يتم الإعلان عن اتفاق”.

مباغتة القوات الإسرائيلية

وقال الضابط الكبير لهيئة البثّ “لا تزال هناك مناطق كثيرة يجب احتلالها وأمور يجب القيام بها. توجد الآن خمس فرق في قطاع غزة لهذا الغرض”.

وأضاف “على بُعد 150 مترا مما كانت عليه قرية جباليا، لم يبقَ سوى الرمال. لا تزال المعارك دائرة. ولا يزال الإرهابيون (في إشارة إلى المقاومين) يحاولون مباغتة القوات على بُعد 4 كيلومترات فقط من إسرائيل“.

نشر 5 فرق عسكرية

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ينشر خمس فرق عسكرية في غزة، ويقدّر أن استكمال المهام قد يستغرق ثلاثة أشهر، وزعم أنه دمّر نحو 7 آلاف هدف في غزة منذ مارس/آذار، من بينها 280 نفقا قتاليا، بحسب ما ادعى.

وذكر أن “من بين المهام المتبقية، الاستيلاء على بيت حانون، حيث تم تدمير نحو 50% فقط من الأهداف، مثل الأنفاق تحت الأرض، والاستيلاء على مدينة غزة”.

إمكانية إنتاج المتفجرات

وقال الضابط الكبير لهيئة البث “في قطاع غزة، لا تزال هناك إمكانية لإنتاج المتفجرات بشكل مستقل، ولا يزال هناك لواءان تابعان لحركة حماس موجودان”.

وقالت هيئة البث، إن القتال تركز في الأيام الأخيرة في شمال قطاع غزة، مع التركيز على مدينة غزة “أهم معقل متبقٍّ لحماس بعد خان يونس” بحسب ما ذكرت.

ونقلت تصريح رئيس الأركان، إيال زامير، قوله “سنصل قريبا إلى الخطوط التي حددناها للمرحلة الحالية. هذا يعني أن الجيش على وشك إتمام مهماته في غزة، مما دفع القيادة الأمنية إلى تحديد الخطوات التالية، مع دراسة سيناريوهين: مع أو بدون اتفاق”.