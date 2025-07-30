أمواج تسونامي تجرف مبان في روسيا وتصل إلى جزر هاواي الأمريكية (فيديو)

بث التلفزيون الروسي الرسمي، الأربعاء، لقطات لموجة تسونامي تضرب بلدة ساحلية في أقصى شرق البلاد، جارفة مباني وركاما في البحر.

وضرب زلزال بقوة 8.8 درجات قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، ما أدى إلى عمليات إجلاء وصدور تحذيرات تسونامي في أجزاء من سواحل المحيط الهادئ.

وفي بلدة سيفيرو-كوريلسك الروسية التي تضم حوالي ألفي نسمة وتقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب غرب مركز الزلزال، ضربت أمواج تسونامي منطقة الميناء وأغرقت معملا محليا للأسماك، بحسب السلطات.

ووصلت الأمواج التي بلغ ارتفاع بعضها أربعة أمتار إلى نصب الحرب العالمية الثانية التذكاري في البلدة والذي يبعد نحو 400 متر من الساحل، بحسب رئيس البلدية ألكسندر أوفسيانيكوف.

وأوضح أن معظم أجزاء البلدة تقع على مرتفعات بمأمن من الفيضانات.

وقال في اجتماع أزمة مع مسؤولين في وقت سابق “تم إجلاء الجميع. كان هناك ما يكفي من الوقت، ساعة كاملة. تم إجلاء الجميع. جميع الناس في منطقة آمنة من تسونامي”.

وذكر الكرملين بأن “جميع أنظمة التحذير” عملت بشكل جيد. وقال الناطق باسمه دميتري بيسكوف للصحفيين “نحمد الله على عدم سقوط ضحايا”.

وأفادت خدمة مراقبة الزلازل الإقليمية بأن الزلزال كان الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، متوقعة “هزّات ارتدادية تصل قوتها إلى 7.5 درجات”.

الأمواج تصل لجزر هاواي

وفي ولاية هاواي الأمريكية، ضربت أمواج يصل ارتفاعها إلى 1.7 متر جزر الولاية قبل أن يخفض مركز التحذير من الأمواج في المحيط الهادي مستوى التحذير للولاية، قائلا إنه لا يتوقع حدوث أمواج تسونامي كبيرة.

وكانت السلطات في هاواي قد طلبت في وقت سابق من سكان المناطق الساحلية الصعود إلى أراض مرتفعة أو إلى الطابق الرابع أو فوق المباني، وأمر خفر السواحل الأمريكي السفن بالخروج من الموانئ.

وقالت وزارة النقل إن الرحلات الجوية من مطار هونولولو استؤنفت في وقت لاحق، في حين ظل المطار الرئيسي في ماوي مغلقا مع احتماء المسافرين في صالة الركاب.

وشوهدت أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالي نصف متر حتى ولاية كاليفورنيا، ووصلت أمواج أصغر حجما إلى إقليم كولومبيا البريطانية في كندا.

تحذيرات عبر المحيط الهادي

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتر وعلى بعد نحو 119 كيلومترا من بلدة كامتشاتسكي الروسية.

وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إن من المحتمل وصول أمواج يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار إلى بعض سواحل روسيا والجزر الواقعة في شمال ولاية هاواي والإكوادور، في حين من المحتمل أن تتراوح بين متر وثلاثة أمتار في اليابان وهاواي وتشيلي وجزر سليمان.

وانطلقت صفارات الإنذار للتحذير من تسونامي في البلدات على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء.

وقالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية، حيث تسبب انصهار أعقب تسونامي في 2011 في كارثة إشعاعية.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل ثلاث أمواج تسونامي في اليابان وبلغ ارتفاع أكبرها 1.3 متر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن، كما لم تحدث أي اضطرابات في أي من محطات الطاقة النووية.