إسرائيل تتفنن في “هندسة التجويع” بغزة.. فواكه بأسعار خيالية بدل الغذاء الأساسي (شاهد)

في مشهد يعكس سياسة حرب التجويع التي ينتهجها الاحتلال، شبّه سكان في قطاع غزة أنفسهم بـ”سجين ظمآن يشاهد سجانه يتلذذ بشرب الماء”، بعد أن سمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من الفواكه إلى القطاع بأسعار مرتفعة لا يستطيع المواطن العادي تحمّلها.

وأكد سكان القطاع أن هذه الخطوة تهدف لإظهار صورة مضللة للعالم بأن غزة ليست على شفا مجاعة، في حين يعجز المواطن عن توفير أبسط مقومات الحياة ككيس الطحين أو حليب الأطفال.

أسعار تفوق الخيال

وقال المدون علاء شعث عبر منصة إكس “الناس بتدور على كيس طحين أو حليب أطفال أو شوية زيت وسكر، وفجأة إسرائيل بتدخل شاحنات فواكه بأسعار خيالية، مش عشان الناس تاكل، بس عشان يقولوا للعالم شوفوا غزة فيها فواكه”.

وعبرت آلاء عن صدمتها بسعر كيلو المانجو الذي وصل إلى 370 شيكلا، في حين قال مقداد جميل إنه وقف أمام حبة مانجو صغيرة سعرها يفوق 14 دولارا، مؤكدًا أن المشهد يضاعف القهر في قلوب الناس.

وبدوره، أكد الصحفي محمد هنية أن الاحتلال انتقل إلى مرحلة “التفنن في التجويع”، موضحًا أن إدخال الفواكه بكميات ضئيلة يهدف إلى قهر الفلسطينيين نفسيًّا، في الوقت الذي يفتقر فيه القطاع إلى المواد الغذائية الأساسية. وأضاف أن وجوه من يمرون أمام بسطات الفواكه “مليانة عجز وقهر وقلة حيلة”.

واقع مأساوي وحقوق مسلوبة

وشبّه مدونون هذا النهج بالقصة الشهيرة المنسوبة إلى الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت، التي قالت لشعبها الجائع “فليأكلوا الكعك” بدلًا من الخبز.

وأكد غزيون أن إدخال الفواكه هو “مشهد مدروس” لإخفاء سياسة التجويع، مشيرين إلى أن الأسعار الخيالية تزيد القهر فوق القهر.

ووصف المدون راجي كيف استيقظ من الجوع ليكتشف أن المساعدات الإنسانية التي كان ينتظرها تُباع على البسطات بأسعار مرتفعة. وقال بأسى “رجعت على خيمتي وخاطري مكسور ومقهور”.

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد حذر الأسبوع الماضي، من أن ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.