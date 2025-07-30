الاحتلال يقتل 60 ألف فلسطيني في غزة والمجاعة تفتك بالأطفال (فيديو)
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 60,034 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويشكل الأطفال والنساء غالبية الضحايا، وسط استمرار القصف، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر، الثلاثاء، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 86 شهيدا منذ فجر الثلاثاء، من ضمنهم 31 شهيدا من منتظري المساعدات، إضافة إلى وفاة طفلة بسبب الجوع وسوء التغذية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، في ظل تفشي المجاعة بشكل مأساوي، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المصابين منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 145,870، فيما لا تزال مئات الجثامين تحت الأنقاض، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى المناطق المستهدفة بفعل تواصل القصف ونقص الوقود والمعدات.
استهداف منتظري المساعدات
وفي مشهد يتكرر يوميا، استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم جراء استهداف جيش الاحتلال لتجمعات المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة، حيث سقط شهداء في كل من خان يونس وبيت لاهيا ورفح والمواصي وشارع صلاح الدين والسودانية ومحور موراج وزكيم.
والتوزيع التالي يوضح عدد الشهداء يوم الثلاثاء:
- استشهد 13 مواطنا وأصيب 105 آخرون قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع صلاح الدين وسط القطاع.
- استشهد 7 مواطنين في إطلاق نار من قوات الاحتلال على تجمع قرب مركز مساعدات شمال رفح.
- استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلان، في قصف خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس.
- 5 شهداء في قصف إسرائيلي قرب محور موراج جنوب خان يونس.
- 4 شهداء ووقوع إصابات إثر إطلاق النار على مدنيين قرب نقطة المساعدات الأمريكية في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.
- استشهد فلسطيني في قصف استهدف منتظري المساعدات في محور زكيم شمال القطاع.
- استشهاد عدد من المدنيين في منطقة السودانية شمال غرب غزة إثر استهدافهم أثناء انتظار المعونات.
- استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الدحدوح بحي الزيتون شرق غزة، قبل أن يُعلن لاحقا عن ارتفاع الحصيلة إلى 8 شهداء من نفس العائلة.