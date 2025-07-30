الاحتلال يقتل 60 ألف فلسطيني في غزة والمجاعة تفتك بالأطفال (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 60,034 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويشكل الأطفال والنساء غالبية الضحايا، وسط استمرار القصف، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر، الثلاثاء، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 86 شهيدا منذ فجر الثلاثاء، من ضمنهم 31 شهيدا من منتظري المساعدات، إضافة إلى وفاة طفلة بسبب الجوع وسوء التغذية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، في ظل تفشي المجاعة بشكل مأساوي، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المصابين منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 145,870، فيما لا تزال مئات الجثامين تحت الأنقاض، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى المناطق المستهدفة بفعل تواصل القصف ونقص الوقود والمعدات.

استهداف منتظري المساعدات

وفي مشهد يتكرر يوميا، استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم جراء استهداف جيش الاحتلال لتجمعات المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة، حيث سقط شهداء في كل من خان يونس وبيت لاهيا ورفح والمواصي وشارع صلاح الدين والسودانية ومحور موراج وزكيم.

والتوزيع التالي يوضح عدد الشهداء يوم الثلاثاء: