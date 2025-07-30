الاحتياطي الفيدرالي يتحدى ترامب ويعلن قراره بشأن سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من الضغوط المستمرة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيضها.

وقال المجلس إنه سيتم الاحتفاظ بأسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى بين 4.25% إلى 4.5%، مشيرا إلى أن “التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء”، فيما تشير المؤشرات إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من 2025.

ومن جانبه قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الجزم بما إذا كان البنك سيخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، كما تتوقع الأسواق المالية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة بالمجلس، الأربعاء “لم نتخذ أي قرارات بشأن سبتمبر، ولا نفعل ذلك مُسبقا”.

واعترض اثنان من أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي على قرار تثبيت أسعار الفائدة، وهما كريستوفر والر ومايكل بومان، وكلاهما تم اختيارهما من جانب ترامب، حيث طالبا بتخفيض الفائدة بنسبة ربع النقطة.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي يعلن فيها أعضاء بلجنة السوق المفتوحة رفضهما لقرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة، الأمر الذي يعكس الانقسام بين الأعضاء حول تثبيت أسعار الفائدة، غير أن قرار اللجنة جاء في النهاية بتأييد 9 أعضاء مقابل اعتراض عضوين.

انتقادات حادة من ترامب

ومن جانبه طالب ترامب مجددا بتخفيض أسعار الفائدة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، وأشار إلى أنه لا أساس، من وجهة نظره، للحفاظ على سعر الفائدة عند المستوى الحالي في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات التضخم ويعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل جيد.

وقال ترامب للصحفيين إن “أسعار الفائدة المرتفعة تمنع الناس من شراء المنازل، وكل هذا بسبب الاحتياطي الفيدرالي”.

وكرر ترامب انتقاداته الحادة لباول، حيث وصفه بأنه “شخص غير كفء”.

وأشار ترامب إلى أن “أوروبا قامت بتخفيض الفائدة 11 مرة فيما لم يتم تخفيضها حتى الآن من جانب الاحتياطي الفيدرالي”.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي نشرت صباح الأربعاء، أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بمعدل سنوي بلغ 3% في الربع الثاني، بعد انكماشه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

غير أن خبراء اقتصاديين يرون، وفق الصحيفة، أنه لا تزال هناك حالة من القلق بين المستهلكين بشأن تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسعار، واحتمال تأثيرها على الفرص في سوق العمل.

حرص ترامب على تخفيض الفائدة

ويضغط ترامب منذ فترة على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض سعر الفائدة حيث إنه سيؤدي إلى تخفيض مدفوعات الحكومة الأمريكية على سنداتها، والتي تمول الديون الحكومية الأمريكية الهائلة، الأمر الذي يسهم في تخفيض نفقات الحكومة والحد من العجز الضخم في الموازنة الأمريكية.

وأشار ترامب اليوم الأربعاء في مؤتمره الصحفي إلى أن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% فقط سوف يؤدي إلى تخفيض المدفوعات الأمريكية بأكثر من 300 مليار دولار سنويا.

هذا علاوة على أن تخفيض تكلفة الاقتراض سوف يشجع المستهلكين على الاقتراض لأغراض مختلفة، منها شراء المنازل والسيارات والسلع المنزلية، الأمر الذي يسهم في زيادة النمو الاقتصادي.