عفو ملكي عن أكثر من 19 ألف شخص في المغرب بمناسبة عيد العرش

أصدر العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء، عفوا ملكيا شمل 19 ألفا و673 شخصا، بمناسبة عيد العرش الذي يرمز إلى تولي الملك الحكم.\

وذكرت وزارة العدل المغربية في بيان، أنه “بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس عفوا على مجموعة من الأشخاص”.

وأضحت أن المستفيدين من العفو الملكي “منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2415 شخصا، بالإضافة إلى 17 ألفا و258 سجينا بصفة استثنائية في إطار مبادرة إنسانية”.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 119 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة 23 سجينا”.

وفي 30 يوليو/ تموز 1999، تولى الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني، وألقى حينها أول “خطاب للعرش”.