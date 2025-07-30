بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، اليوم الأربعاء، أنها أحالت إلى المحكمة الجنائية الدولية شكاوى تتعلق بجنديين إسرائيليين، في تحقيق بدأ قبل 10 أيام، بناء على شكوى تقدمت بها منظمة بلجيكية غير حكومية.

وبحسب الشكوى، التي قدمتها مؤسسة “هند رجب” غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين، فإن الجنديين متهمان بأداء دور فاعل في الحرب على غزة، وبارتكاب “الاعتقال التعسفي” بحق مدنيين فلسطينيين، و”ممارسة التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن الجنديين تم رصدهما يوم 18 يوليو/تموز الجاري خلال مشاركتهما في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي “تومورولاند” قرب مدينة أنتويرب، وذلك بعد أن قدمت المؤسسة البلجيكية “هند رجب” شكوى ضدهما تتهمهما بالضلوع في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت النيابة العامة أن الشرطة البلجيكية أوقفت الجنديين واستجوبتهما قبل أن تطلق سراحهما دون أي قيود.

وسيتم نقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية، حسبما أوضحت النيابة.

وقالت مؤسسة هند رجب، الأربعاء “هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة” للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك دون تأخير.

وفي أول تحرك لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قدمت الرجلين باعتبارهما “مواطنان إسرائيليان وجنديان في الجيش الإسرائيلي”.

وأضافت في بيان أن “وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان مع الرجلين”.