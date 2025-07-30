تسونامي يضرب روسيا واليابان وتحذيرات في هاواي وكاليفورنيا ودول مطلة على الهادئ

ضربت أمواج مدّ عاتية (تسونامي) المناطق الساحلية في جزر الكوريل الروسية والجزيرة الشمالية الكبرى لليابان، هوكايدو، وذلك عقب زلزال قوي بلغت شدّته 8.7 درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة سواحل أقصى الشرق الروسي في المحيط الهادئ.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) إن أولى أمواج التسونامي وصلت صباح الأربعاء إلى سواحل جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وبلغ ارتفاعها 30 سنتيمتراً. وأشارت إلى أن مزيداً من الأمواج قد يتبعها لاحقاً، وقد تكون بارتفاعات أكبر بكثير.

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إخلاء احترازي في محطة فوكوشيما النووية

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد توقعت وصول أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولاً إلى جنوب أوساكا.

من جهتها، أعلنت شركة “تيبكو”، المشغّلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية، أنها أخلت العاملين في المنشأة كإجراء احترازي، خوفاً من تأثير محتمل لأمواج التسونامي، علماً بأن المحطة سبق أن تعرضت لحادث نووي كبير في عام 2011 عقب زلزال وتسونامي عنيف.

فيضانات وإجلاء في روسيا

وفي روسيا، أعلنت وزارة الطوارئ أن أمواج التسونامي تسببت في فيضانات بمدينة سيفيرو-كوريلسك، الواقعة شمال جزر الكوريل، مشيرة إلى أن المياه غمرت أجزاء من المدينة الساحلية، وقد تم إجلاء السكان.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي منشآت وشوارع مغمورة بالمياه في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو ألفي نسمة كما تم تداول لصور زلزال في جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

تحذيرات أمريكية من هاواي إلى كاليفورنيا

وفي الجانب الآخر من المحيط، انطلقت صافرات الإنذار من تسونامي في مدينة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، وطلب من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة فوراً. كما أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا تحذيراً من خطر تسونامي على أجزاء من الساحل الشمالي للولاية.

وحذّر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ من أن موجات بارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار فوق مستوى المدّ الطبيعي قد تضرب بعض المناطق الساحلية في هاواي، اليابان، تشيلي، وجزر سليمان، وقد تتجاوز ثلاثة أمتار في بعض السواحل الروسية والإكوادورية.

دول أخرى تصدر تحذيرات

في المكسيك، دعت البحرية المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، مشيرة إلى احتمال حدوث “تيارات قوية عند مداخل الموانئ”، من ولاية باخا كاليفورنيا شمالاً إلى ولاية تشياباس جنوباً.

كما أصدرت كل من البيرو والمكسيك تحذيرات رسمية من خطر تسونامي، ودعتا السكان إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.