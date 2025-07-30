حديقة حيوان ألمانية تقتل 12 قردا بسبب الاكتظاظ داخل الحظيرة

أعلنت حديقة حيوان نورمبرغ، الواقعة في جنوب ألمانيا، أنها قامت بقتل 12 قرد “بابون” سليمًا بسبب الاكتظاظ داخل الحظيرة، مما تسبب في صراعات متكررة بين الحيوانات وإصابات جسدية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين نشطاء حقوق الحيوان.

وأوضح مدير الحديقة، داج إنكه، أن القرار جاء بعد فشل جهود تقليص الأعداد من خلال وسائل تحديد النسل لدى الإناث، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن نقل هذه الحيوانات أو إطلاقها في البرية. وبيّن أن منشأة البابون صُممت لاستيعاب نحو 25 قردًا بالغًا إضافة إلى الصغار، لكنها كانت تضم أكثر من 40 حيوانًا في آخر إحصاء.

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وكانت الحديقة قد أعلنت منذ فبراير/شباط 2024 عن نيتها إعدام بعض قرود البابون للحد من الاكتظاظ، ما أثار جدلاً منذ ذلك الحين.

اقتحام واحتجاجات داخل الحديقة

وفي تصعيد لافت، اقتحم نشطاء مناهضون للقتل الحديقة صباح الثلاثاء، وتسلق بعضهم السياج ودخلوا المكان، فيما قام آخرون بلصق أنفسهم بالأرض احتجاجًا على عملية الإعدام. وتدخلت الشرطة وألقت القبض على المحتجين.

وأعلن ائتلاف من منظمات حقوق الحيوان عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة الحديقة، معتبرًا ما حدث “نتيجة مباشرة لتربية غير مسؤولة استمرت لعقود”، وفق بيان لمجموعة “برو وايلد لايف”.

وقالت المتحدثة باسم الحملة، لورا زودرو، إن هذا الإجراء “كان يمكن تفاديه، ونعتقد أنه غير قانوني”، مضيفة أن قتل الحيوانات قد يرسّخ “مثالًا خطيرًا” في كيفية إدارة حدائق الحيوان.

دعوات لتشديد القوانين

من جانبها، شددت الجمعية الألمانية لرعاية الحيوان على أن “مسؤولية حدائق الحيوان تجاه الحيوانات التي تربيها لا تنتهي عندما تصبح تربيتها صعبة أو مكلفة”. ودعت منظمات عدة، بينها “برو وايلد لايف”، إلى تشديد الإطار القانوني الذي ينظم عمل حدائق الحيوان وبرامجها التربوية.