حققت حلمها المُؤجل.. خمسينية يمنية تحصل على شهادة الثانوية مع ابنها (فيديو)

لم تكن سنواتها الخمسون قادرة على إطفاء طموحها بالتعلّم. بدأت رضية شمسان في مديرية المعافر جنوب محافظة تعز اليمنية، كتابة فصل من حياتها كان قد انقطع من سنين.

وقررت رضية ذات الـ54 سنة، أن تبدأ تعليمها من جديد وتحقق حلم الطفولة، لتجتاز الثانوية العامة مع ابنها.

وقالت للجزيرة مباشر “أنا في الأصل خياطة، في بداية الأمر طلبوني كأستاذة لأدرس الخياطة، ثم طلبوا مني أن أكتب للطلاب القياسات والأمتار لكنني لا أقرأ ولا أكتب، أنا أمية لا أعرف كيف أكتب القياسات”.

حلم مؤجل

وتابعت رضية بعزم “لذلك قررت أن أدخل محو الأمية، لكي أتعلم القراءة والكتابة ودرست 3 سنوات، بالطبع كان هناك صعوبات لكن الحمد لله تخطيتها”.

وأضافت متحدثة عن رحلة تعليمها “بعد محو الأمية، دخلت في مدرسة فقيد النعمان، حتى أكمل تعليمي وأحقق حلمي، درست منذ بداية الصف الأول إعدادي في المدرسة الحكومية، وأتممت تعليمي إلى الثانوية وحصلت على الشهادة بفضل الله”.

بدورها أشادت زميلتها في الدراسة أمة الغني الحداد بها، وقالت للجزيرة مباشر “كانت رمز للكفاح والإصرار، كانت طالبة مثابرة ومجتهدة، كانت تسأل وتستفسر إذا لم يتضح لها شيئا من المنهج الدراسي”.

وزادت “كان همها أن تغذي عقلها بالعلم، بالنسبة لرضية هذا المعدل لم يكن فقط مجرد رقم عادي، كان قصة كفاح وقصة إصرار وطريق طويل وشاق”.