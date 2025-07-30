حكومة غزة: هكذا يهندس الاحتلال الجوع في القطاع

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي يكرّس بشكلٍ ممنهج حالة الفوضى والتجويع في القطاع، وذلك عبر “إفشال جهود توزيع المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين منها”.

وأوضح البيان أنه دخل قطاع غزة الثلاثاء 109 شاحنات مساعدات، “تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة للفوضى الأمنية المتصاعدة، والتي يتحمّل الاحتلال مسؤوليتها الكاملة”.

وأضاف البيان أن هذه الفوضى لم تأتِ بمحض الصدفة، بل تأتي ضمن “سياسة هندسة الفوضى والتجويع التي يتبناها الاحتلال لتعميق الأزمة الإنسانية”.

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن 6 عمليات إنزال جوي للمساعدات أُجريت الثلاثاء في القطاع، إلا أن 4 منها سقطت في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال أو أحياء سبق أن أُمر المواطنون بإخلائها، مما عرّض حياة المدنيين للخطر وزاد من صعوبة الحصول على المساعدات.

واعتبر البيان أن هذه الإنزالات “عديمة الجدوى، بل وخطرة على حياة المواطنين المُجوّعين”.

وذكر المكتب أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود، وهو الحد الأدنى المطلوب لتلبية الحاجات الأساسية للقطاعات الحيوية.

وأدان المكتب الإعلامي استمرار “جريمة الفوضى والتجويع” وحرمان 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل من حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بانهيار القطاع الصحي وتفشي المجاعة.

وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، الاثنين، بلغ عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية 147 فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.