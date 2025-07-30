الأخبار|روسيا

ما حقيقة “فيديو” زلزال روسيا المنتشر على مواقع التواصل؟ (شاهد)

"فيديو" الزلزال يعود لميانمار وليس لروسيا
30/7/2025-|آخر تحديث: 06:58 PM (توقيت مكة)

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع “فيديو” يُزعم أنه يوثّق لحظة وقوع زلزال روسيا – كامتشاتكا 2025.

ويظهر “الفيديو” محل إلكترونيات قبل لحظات من ضرب زلزال المكان، وانقلاب المحل رأسا على عقب.

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وبالتحقق من المقطع تبيّن أنه قديم ولا يعود إلى زلزال روسيا الأخير، بل سبق نشره في مارس/آذار 2025 وهو يعود لزلزال في ميانمار.

وفيما يلي “الفيديو” المضلل الذي نشر الأربعاء.

وفيما يلي “الفيديو” نفسه منشورا في 29 مارس/آذار الماضي.

وضرب زلزال بقوة 8,8 درجات قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي في وقت سابق، ما أدى إلى عمليات إجلاء وصدور تحذيرات تسونامي في أجزاء من سواحل المحيط الهادئ.

لكن السلطات في شبه الجزيرة أعلنت لاحقا رفع التحذير من تسونامي.

المصدر: الجزيرة مباشر

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