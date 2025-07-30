ما حقيقة “فيديو” زلزال روسيا المنتشر على مواقع التواصل؟ (شاهد)

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع “فيديو” يُزعم أنه يوثّق لحظة وقوع زلزال روسيا – كامتشاتكا 2025.

ويظهر “الفيديو” محل إلكترونيات قبل لحظات من ضرب زلزال المكان، وانقلاب المحل رأسا على عقب.

وبالتحقق من المقطع تبيّن أنه قديم ولا يعود إلى زلزال روسيا الأخير، بل سبق نشره في مارس/آذار 2025 وهو يعود لزلزال في ميانمار.

وفيما يلي “الفيديو” المضلل الذي نشر الأربعاء.

أقوى زلزال في القرن الواحد والعشرين، بضرب الآن سواحل روسيا، وآخر زلزال من هذا النوع كان قبل 60 عام pic.twitter.com/SysmWJg54q — راشد معروف (@RashidMaarouf) July 30, 2025

وفيما يلي “الفيديو” نفسه منشورا في 29 مارس/آذار الماضي.

CCTV footage from an electronics store in Myanmar captures the moment the 7.7-magnitude earthquake struck. pic.twitter.com/6MxNpSBst5 — Sankaka (@kakabrasa) March 29, 2025

وضرب زلزال بقوة 8,8 درجات قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي في وقت سابق، ما أدى إلى عمليات إجلاء وصدور تحذيرات تسونامي في أجزاء من سواحل المحيط الهادئ.

لكن السلطات في شبه الجزيرة أعلنت لاحقا رفع التحذير من تسونامي.