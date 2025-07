ما حقيقة “فيديو” زلزال روسيا المنتشر على مواقع التواصل؟ (شاهد)

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع “فيديو” يُزعم أنه يوثّق لحظة وقوع زلزال روسيا – كامتشاتكا 2025.

ويظهر “الفيديو” محل إلكترونيات قبل لحظات من ضرب زلزال المكان، وانقلاب المحل رأسا على عقب.

وبالتحقق من المقطع تبيّن أنه قديم ولا يعود إلى زلزال روسيا الأخير، بل سبق نشره في مارس/آذار 2025 وهو يعود لزلزال في ميانمار.

وفيما يلي “الفيديو” المضلل الذي نشر الأربعاء.

وفيما يلي “الفيديو” نفسه منشورا في 29 مارس/آذار الماضي.

CCTV footage from an electronics store in Myanmar captures the moment the 7.7-magnitude earthquake struck. pic.twitter.com/6MxNpSBst5

— Sankaka (@kakabrasa) March 29, 2025